Simulazioni Maturità 2019: 10 cose da sapere per arrivare preparati

In arrivo le simulazioni nazionali della maturità 2019: una chance da non perdere per sapere nel concreto come cambieranno le prove d'esame. Se ancora non sei sicuro di sapere come funzionano nel dettaglio, o hai qualche dubbio su come si svolgono, abbiamo riassunto in 10 punti le cose più importanti da sapere su queste giornate di simulazione ministeriale.

I primi appuntamenti con lesi sono svolti a febbraio, il 19 (prima prova) e il 28 (seconda prova). Le prossime date sono a marzo e aprile.Sono previste anche, ma non sono ancora state comunicate le date della pubblicazione dei materiali.Nei, sarà possibile trovare online sul sito del Miur le tracce di esempio a partire dalle 8:30.Le scuole, tuttavia, possono decidere in autonomia quando e come proporre la simulazione, se svolgere una vera e propria simulazione d'esame il giorno stesso della pubblicazione delle tracce da parte del Miur, o organizzarsi in altro modo (posticipando la prova, o assegnandola anche per casa!).Per, sia per la prima che per la seconda prova, ad eccezione degli istituti tecnici e professionali, che possono dedicare più tempo alla simulazione (come del resto avviene anche durante l'esame vero e proprio).Da ricordare che, nonostante le indicazioni Miur,quante ore dedicare alloA partire dalle 8:30 dei giorni dedicati alle, il Miur pubblicherà le tracce sul sito dedicato alla maturità che puoi trovare a questo link Altrimenti, puoi trovare le tracce su Skuola.net nella sezione dedicata allesu questo link Non è una vera e propria prova d'esame, ma solo una: per questo, in caso di assenza, non succederà nulla di catastrofico: semplicemente, quel giorno non potrete esercitarvi. Ma la scuola potrà prevedere delle giornate di recupero, o puoi scegliere di svolgere le tracce in autonomia. Le tracce delle simulazioni, infatti, sono pubbliche e utilizzabili anche dagli studenti, tramite i link che ti abbiamo proposto nel paragrafo precedente.Ilpotrà essere assegnato a partire dalle griglie di valutazione nazionale pubblicate dal Miur, in modo che i professori possano prendere familiarità con i nuovi metri di giudizio. Il voto sarà espresso in ventesimi, esattamente come avviene nella maturità, con un massimo di 20 punti e la sufficienza fissata a 12 punti.Il, sia di prima che di seconda prova, non devono sostituire interrogazioni e compiti in classe: lo ha raccomandato lo stesso Miur nella circolare che regola le simulazioni dell'8 febbraio 2018. Sul documento si legge infatti: "Fermo restando che, i docenti potranno anche iniziare a confrontarsi con legriglie di valutazione delle prove scritte e con il loro utilizzo".. Eppure, molte scuole scelgono comunque di assegnare un voto agli studenti: come emerso da un sondaggio di Skuola.net, il 59% dei maturandi che hanno svolto la simulazione di prima prova il 19 febbraio ha ricevuto un voto sul registro dai professori.Laproporrà tracce per tutte le tipologie e tutti gli indirizzi scolastici? Questa la risposta del Miur: "Il Ministero pubblicherà esempi di prova. Per quelli con una diffusione molto limitata sul territorio nazionale o per percorsi sperimentali ci sarà". La simulazione di prima prova conterrà quindi 7 tracce (due di analisi del testo, tre di testo argomentativo, due di tema di attualità) e la simulazione di seconda prova conterrà esempi per ogni indirizzo, ma solo sulla materia che sarà oggetto dello scritto il prossimo 20 giugno, definite dal decreto dello scorso 18 gennaio. Trovi tutte le materie di seconda prova a questo link Possiamo estrapolare alcuni indizi sui temi che potrebbero essere proposti, in base alle dichiarazioni del Miur negli ultimi mesi e agli esempi pubblicati in passato, che sono:Riguardo, sapete già che in molti indirizzi questa riguarderà una traccia "mista", che affronterà quindi le due materie scelte dal Miur per lo scritto.Questo vuol dire che per dovrete affrontare un compito che riguarda due materie, anziché una.Tuttavia, ha spiegato il Miur,(nel caso di matematica e fisica, matematica avrà quindi un peso maggiore). Inoltre, la simulazione avrà ovviamente come oggetto la parte di programma che le classi quinte dovrebbero aver svolto in questo momento dell'anno scolastico.Come ha fatto sapere il ministero,: infatti, in base all'andamento di queste simulazioni si potrà tracciare un quadro complessivo, e rendere le tracce d'esame più aderenti ai programmi svolti e alle competenze che gli studenti dovrebbero aver acquisito alla fine del ciclo. A seconda degli esiti dell'indagine ministeriale, quindi, sapremo se le tracce d'esame saranno in continuità con le simulazioni o se saranno tendenzialmente più o meno complesse.