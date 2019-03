Simulazione 26 marzo: analisi e commento traccia sul viaggio, prima prova

Sono appena state rilasciate sul sito del Miur le tracce ufficiali di questa seconda simulazione della prima prova di Maturità 2019. La traccia 1 della Tipologia C, ovvero il Tema di Attualità è incentrata sul viaggio. La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks dal titolo ‘Sì, viaggiare’, invita gli studenti a impegnarsi in una riflessione sui temi del racconto e del viaggio, soprattutto inteso come fuga dal quotidiano e dalla routine.

In questo momento i nostri tutor sono impegnati a risolvere le tracce per aiutare voi studenti a confrontare e verificare il lavoro svolto in classe durante le simulazioni delle prove di maturità 2019. In attesa delle soluzioni complete, ecco un commento alla traccia 1 della Tipologia C delle simulazioni di prima prova Maturità 2019 del 26 marzo.

Clicca qui per vedere la soluzione svolta dai nostri tutor alla traccia 1 della Tipologia C

Clicca qui per vedere la traccia 1 della Tipologia C della simulazione di prima prova del 26 marzo 2019

Simulazione 26 marzo ‘Sì, viaggiare’: il commento dei tutor di Skuola.net alla traccia

La traccia proposta nella tipologia C chiede al candidato una riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su una tematica di attualità: il racconto e il viaggio. Il candidato, a partire dalla citazione data, tratta da ‘Sì, viaggiare (con libri e scrittori)’, articolo contenuto nel numero 1599 del Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, deve esporre il proprio pensiero circa la possibile correlazione tra il viaggio e il racconto. Possono essere considerati entrambi un mezzo per evadere della realtà? Il candidato, attraverso le sue conoscenze, le sue esperienze personali e/ o scolastiche e la sua sensibilità deve esporre le differenze o le somiglianze che intercorrono tra questi due diversi mezzi di svago e fuga dalla routine. È necessario compiere un viaggio fisico per entrare in contatto con nuove realtà e nuove culture? Forse no… e infatti “Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita”.