Commento e analisi traccia sulla Nostalgia: Simulazione maturità 26 marzo prima prova

La traccia 2 della Tipologia C della simulazione della prima prova scritta dell’esame di Maturità 2019 del 26 marzo è stata da poco rilasciata sul sito del Miur. Questa traccia invita gli studenti a riflettere sulla nostalgia, in tutte le sue forme, e soprattutto sulla presenza di questo sentimento non solo quando si diventa grandi o si invecchia, ma come qualcosa presente in ogni età dell’individuo. La traccia è tratta dal libro di Eugenio Borgna intitolato appunto 'La nostalgia ferita'.

Traccia 2 Tipologia B, ‘La nostalgia ferita’: commento dei tutor su simulazione prima prova

Per la tipologia C il Ministero dell’Istruzione ci offre una riflessione critica su un tema eclettico e singolare: “la nostalgia”. Pragmatica è l’attualità dei ricchi contenuti che il breve frammento, tratto dal libro “La nostalgia ferita”, propone: l’argomento principale, analizzato dallo psichiatra e docente Eugenio Borgna, ci fa soffermare sulla percezione di un sentimento che permea, che lo voglia o meno, la vita di ogni singolo individuo, indipendentemente da qualsiasi altro fattore condizionante. Con occhio medico e analitico, l’autore ci invita ad intraprendere e si offre come guida di un percorso interiore che vaglia gli stadi della nostra nostalgia e la percezione personale di questa emozione, spiegandoci di non incorrere nel comune errore di soffocarla, ma di esaminare e farne riaffiorare la sorgente, le cause, i rimpianti, perchè solo riportando alla memoria questo sentimento e ricordando chi eravamo, potremo comprendere oggi chi siamo.