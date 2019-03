Simulazione Prima Prova Maturità 2019: le reazioni dei maturandi sui social

Stamattina sono state finalmente rilasciate sul sito del Miur le tracce della simulazione della prima prova scritta , la seconda simulazione di prima prova affrontata dai maturandi quest'anno.

Ma come è andata questa giornata? Scopriamo i commenti dei ragazzi sui social.

Simulazioni maturità 2019... in ritardo

Sono le 9.20 e delle tracce neanche l’ombra. Come farò a finire entro le 13??? #maturità2019 —(@_jeondipity_) March 26, 2019

Ore 9:31 e non abbiamo nemmeno ricevuto le fotocopie BENISSIMO #maturità2019 — Andrea Not Petkovic (@notpetko) 26 marzo 2019

Come perdere 2 ore di tempo #maturità2019 — evak|rames|elu (@ClaireStylins0n) 26 marzo 2019

vi dico solo che noi non abbiamo ancora avuto le tracce non so voi #maturità2019 — mari I MET AUSTIN (@kvdrauhlena) March 26, 2019

Dopo un'ora le prove non sono ancora arrivate #maturità2019 pic.twitter.com/sZB0jfBeuz — Stefano (@__juSteve) 26 marzo 2019

Simulazione Prima Prova 26 marzo: cosa dicono gli studenti su Twitter

Le tracce della tipologia C sono la mia salvezza. E non abbiamo ancora iniziato rip#maturita2019 — Γουέντι(@jacksvnshine) March 26, 2019

Pirandello l'abbiamo appena iniziato, Eugenio Montale la mia prof non l'ha nemmeno mai nominato ..

Queste tracce fanno tutte schifo #maturità2019 — (@bluerovses) March 26, 2019

Io che festeggio quando vedo il testo di Pirandello.

Da sempre il Mio preferito #maturità2019 — Giorgia (@GioBallerini99) 26 marzo 2019

La traccia sulla nostalgia era stupenda, ho fatto quella e ci ho messo 3 ore ahah #maturità2019 — sara (@alwaysayn) 26 marzo 2019

Ma ci avete fatto caso che la traccia di febbraio era sulla felicità e questa di ora é sulla nostalgia ? Raga al ministro piacciono le canzoni di al Bano #maturità2019 — Rita vs Exams | C ||-// (@sheeranHS99) 26 marzo 2019

Ho letto le tracce e sono alquanto perplessa.

Come si può pretendere che un ragazzo di quinta sappia sviluppare un testo o una riflessione critica con così pochi dati e spunti?

La sindrome della pagina bianca è il terrore di molti studenti e questa prova non aiuta. #maturità2019 — zia Pedoluna (@pedoluna) 26 marzo 2019

Torna la questione del Tema storico

Lette le tracce per la simulazione #maturità2019 sono allibita.

L’assenza del saggio storico si sente tutta mentre i temi di attualità scelti non riescono a stare al passo con i tempi. Firmato: una ragazza che alla maturità scelse il saggio storico sui 70 anni dalla Liberazione. — Plumbeo (@coconutsplumbeo) March 26, 2019

Gli, pronti già dalle 8.30,ansiosi che le tracce venisseroper iniziare l’esame, ma sul sito del Miur le tracce hanno tardato un po' ad apparire.Questa situazione si è risolta in una decina di minuti, minuti però preziosissimi per tutti i maturandi che erano in attesa di iniziare la simulazione in questo grigio martedì di fine marzo. Ovviamente leper il, a cui si è aggiunto quello di ciascuna scuola nello stampare e distribuire le prove, non sono mancate, soprattutto su Twitter.proposte per questa prova, che ricordiamo sono: due tracce sull'analisi del testo che hanno come autori, tre testi argomentativi su, e due Temi di attualità suMa queste tracce, alla fine, sono piaciute? Ecco i commenti:E commentando le tracce, non sono state risparmiate ancheInfine dopo le innumerevoli polemiche dovute all'abolizione del Tema Storico e quindi sull'importanza della storia all'interno dell' esame di Stato , anche in questa occasione sono arrivate lamentele volte a riaprire il dibattito su questo argomento.Ma la domanda che sorge spontanea è: Siete sicuri di aver letto tutte le tracce proposte dal Miur? Avrete mica saltato la traccia che invitava alla riflessione sul periodo della, con particolare focus sullae le sue conseguenze nelSe così fosse, vi consigliamo vivamente di leggere questa traccia, per altro molto interessante, vi basta cliccare qui Voi che ne pensate? Siete anche voi d'accordo con i pensieri di questi ragazzi?





Articolo a cura di Stanciu Adelina