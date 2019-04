De ira di Seneca: tutto quello che bisogna sapere

Il “De ira” è un’opera scritta da Seneca , molto probabilmente sotto il principato di Caligola , dedicata a suo fratello maggiore. Questo scritto è diviso in tre libri ed appartenente ai Dialogi . L’opera è caratterizzata da un dialogo in prima persona, l’unico interlocutore è il destinatario dell’opera.

Le tematiche principali del De Ira di Seneca

Citazioni dal De Ira di Seneca

sui quali si concentra Seneca sono, tuttavia la prima non viene vista come qualcosa di positivo, poiché è, inducendo chi la prova a fare qualsiasi cosa in maniera incontrollata. L’autore vuole combattere l’ira descrivendone le, e successivamente indica. Una figura secondo Seneca che si è fatto eccessivamente governare dall’ira è, l’autore lo descrive come una, sfogando così il proprio odio e rancore nei suoi confronti.Queste sono le parole pronunciate da Seneca all’esordio del suo secondo libro, che ci permettono di capire come. Inoltre, secondo Seneca, l’ira autentica non consiste nel turbamento che arriva all’improvviso, ma nel lasciarsi prendere e trascinare e prendere da quella sensazione, assecondando questo impulso. Per riassumere possiamo dire che, anche gli uomini più pacifici possono cedere di fronte ad essa.Un passaggio molto interessante lo troviamo nel sesto capitolo, quando l’interlocutore pone un’obiezione a Seneca: l’uomo virtuoso dovrebbe adirarsi di fronte alle azioni disoneste. L’autore gli risponde dicendo che se il saggio dovesse adirarsi nella misura richiesta dall’infamia dei delitti, impazzirebbe.