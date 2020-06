Maturità 2020: super maturanda si diploma con 100 e lode due anni in anticipo

Maturanda da record: finisce gli esami 2020 a 17 anni e con 100 e lode

La Maturità 2020 è iniziata da una settimana, e quest’anno è senza dubbio un esame anomalo rispetto a quello degli anni passati. Quest’anno ci sarà solamente un maxi orale al posto delle due prove scritte, che deciderà il destino dell’intero esame e che varrà la bellezza di. Tuttavia, sono sempre più i maturandi che ora dopo finiscono i colloqui e dicono quindi addio al liceo,è la diplomata più giovane e ha raggiunto questo traguardo con la votazione finale di! Scopriamone di più.La ragazza in questione si chiama, è nata nel, ha quindi compiuto, è di Milano ed è sempre stata un’alunna. Ha iniziato la sua carriera scolastica, e quest’anno, mentre frequentava il quarto liceo, durante il primo quadrimestre,già quest’estate. E così Valentina ha iniziato a concentrare le nozioni die ha ultimato la sua preparazione liceale. Valentina dunquein modo tale da avere i crediti necessari per poter prendere parte alla Maturità 2020 e, ovviamente le ha superate brillantemente. Successivamente, con un anticipo diUn notevole traguardo raggiunto molto, ma Valentina non ha intenzione di fermarsi qui, infatti dopo aver raccontato il suo rapporto con la scuola: “Ho sempre vissuto la scuola come un gioco e ho sempre pensato a divertirmi più che essere in ansia per i voti – ha confessato all' Avvenire.it –. Verifiche e interrogazioni erano una sfida con me stessa: mi è sempre interessato vedere quanto di me sarei riuscita a metterci nel compito”, ha poi aggiunto cheInfatti, poco prima del lockdown la diciassettenne è riuscita a completare, che le ha datouna volta raggiunto il diploma: “Mio padre è medico e mia madre infermiera quindi sono figlia d’arte e in questo periodo in cui erano impegnati in ospedale ho avuto paura ma sono riuscita a non pensarci troppo dedicandomi allo studio e al mio fratellino di tre anni al quale, da sorella maggiore, mi sono dovuta dedicare a tempo pieno.”