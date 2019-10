Grafico probabile di una funzione razionale fratta

Il grafico probabile di una funzione

[math]y=\frac{8x^2-1}{8-2x^2}[/math]

[math]

8-2x^2

eq 0[/math]

[math]x^2

eq 4[/math]

[math]x

eq \pm 2[/math]

[math]D=(-\infty;-2) \cup (2;+\infty)[/math]

[math]f(-x)=\frac{8(-x)^2-1}{8-2(-x)^2}=\frac{8x^2-1}{8-2x^2}[/math]

[math]A=(0;-\frac{1}{8})[/math]

[math]B= (-\frac{\sqrt{2}}{4};0)[/math]

[math]C= (\frac{\sqrt{2}}{4};0)[/math]

[math] \forall x \in (-2;-\frac{\sqrt{2}}{4})\cup(\frac{\sqrt{2}}{4};2)[/math]

[math]\forall x \in (-\infty;-2)\cup(-\frac{\sqrt{2}}{4};\frac{\sqrt{2}}{4})\cup(2;\infty)[/math]

[math]y=-4[/math]

[math]x=-2[/math]

[math]x=2[/math]

Come già ampiamente descritto in molti appunti di analisi matematica, per le scuole secondarie di secondo grado, lo studio di una funzione va effettuato rispettando una sequenza di operazioni:La funzione esaminata in questo appunto è la seguente:Iniziamo con la ricerca del dominio:Cerchiamo gli zeri del denominatore:Abbiamo allora:La funzione presenta solo potenze pari, controlliamo eventuali simmetrie, verifichiamo se f(x)=f(-x)La funzione è pari e questo significa che il suo grafico è simmetrico rispetto all'asse delle ordinate.Cerchiamo le intersezioni con gli assi:\begin{cases}x = 0\\ y=\frac{8x^2-1}{8-2x^2}\end{cases}\begin{cases}y = 0\\ y=\frac{8x^2-1}{8-2x^2}\end{cases}Dalla risoluzione dei due sistemi otteniamo i punti:Lo studio del segno ci dà le seguenti informazioni:f(x)>0f(x)<0Il calcolo dei limiti agli estremi del dominio evidenzia la presenza di un asintoto orizzontale di equazionee due asintoti verticali di equazione:Il calcolo della derivata prima permette di individuare gli intervalli di monotonia e la presenza di un minimo assoluto, situato proprio nel punto A.Con tutte le informazioni si può tracciare il grafico.In allegato tutti i passaggi algebrici e il grafico.