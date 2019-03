Funzione inversa e funzione composta

[math]f[/math]

[math]f[/math]

[math]f^{-1}[/math]

[math]f^{-1}[/math]

[math]f[/math]

[math]f^{-1}[/math]

[math]f[/math]

[math]f^{-1}(b) = a[/math]

[math]f^{-1}[/math]

[math]f[/math]

[math]f[/math]

[math]f: y = f(x) \to f^{-1}: x = f(y)[/math]

[math]y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}[/math]

[math]f[/math]

[math]g[/math]

[math]g \circ f[/math]

[math](g \circ f)(x) = g(f(x))[/math]

Date le funzioni

[math]f(x) = x^2[/math]

e

[math]g(x) = x-2[/math]

determina l'espressione di

[math]g \circ f e f \circ g[/math]

[math](g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = x^2-2[/math]

[math](f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x-2) = (x-2)^2[/math]

[math]f \circ g

e g \circ f[/math]

Partiamo con la definizione diUna funzionesi dice invertibile se e solo se ogni elemento del suo insieme immagine ha un'unica controimmagine. In tal caso si chiama funzione inversa die si indica con il simbolola funzione che associa a ciascun elemento dell'insieme immagine la sua controimmagine. Da questa definizione possiamo dunque facilmente capire che il dominio diè l'insieme immagine dimentre l'insieme immagine diè il dominio diMa come si capisce se una funzione è invertibile o no osservando solamente il grafico? Bisogna verificare che ogni retta orizzontale parallela all'asse x intersechi il grafico della funzione al massimo in un punto. Dunque, una funzione lineare sarà sempre invertibile perchè il grafico è una semplice retta mentre una funzione di proporzionalità quadratica, per esempio, non lo sarà perchè il suo grafico è una curva.Supponiamo che y = f(x) sia una funzione invertibile reale di variabile reale. Che relazione c'è tra il suo grafico e il grafico della relazione inversa? Scopriamolo riflettendo. Se f(a) = b, la sua funzione inversa sarebbe. Dunque, se il punto P(a, b) appartiene al grafico di f, il punto P'(b, a) appartiene al grafico della funzione f^(-1). Notiamo dunque che i 2 punti sono simmetrici rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante. Generalizziamo il tutto e troviamo una definizione:Il grafico della funzione, ovvero la funzione invera della funzione, è il grafico simmetrico dirispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante. Questa semplice definizione ci fa intuire anche una relazione tra le equazioni della funzione f e la sua inversa. Infatti basterà effettuare una semplice simmetria rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante. In altri termini, basterà scambiare la x con la y nella funzione inversa. In modo pratico:. Tuttavia quest'ultima non è in forma esplicita perchè non è nella forma y = f(x). Allora, ove possibile, seguire questi semplici 2 passaggi per ottenere la forma esplicita della funzione inversa:prendiamo come esempio la funzione f(x) = 2x-11. consideriamo y = f(x): y = 2x-1ora sostituiamo la x con la y: x = 2y-12. risolviamo rispetto a y e otteniamo dopo una semplicissima serie di calcoli. Ovvero la funzione inversa di f(x).Guardiamo adesso invece la definizione di funzione composta e analizziamo.Date due funzionisi dice funzione composta di f e g, e viene indicata con il simbolo(g composto f) la funzione definita da:Facciamo un esempio e vediamo come trovare una funzione composta a partire delle due funzioni separate.Dunque abbiamo che:Cosa ho fatto? Ho prima di tutto scritto la funzione composta nella forma della definizione. Ho poi sostituito ad f(x) il valore di f(x) ed ho poi sostituito ala x della funzione g(x) il valore della nuova funzione g(x^2). Capiamolo meglio con f composto g.Possiamo notare inoltre che in generaleanche se esistono dei casi in le 2 espressioni analitiche coincidono.