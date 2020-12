Dimostrazione dell’ irrazionalità di √2

Teoria: √2 non è un numero razionale, infatti è irrazionaleDimostrazione:ragiono per assurdo e suppongo che √2 sia razionale e che quindi si possa scrivere sotto forma di frazione..√2 = — con p e q primi fra loro e con q≠0p2.2 = — tolgo la radice de elevo al quadrato entrambi i membriq2faccio il prodotto in croce => 2q2=p2 => p2=2q2 dato che qualsiasi numero moltiplicato per 2 è pari, allora p è pari. Quindi scrivo p=2k.(2k)2=2q2 => 4k2=2q2 => 2k2=q2(ho moltiplicato entrambi i membri per ½).q2=2k2 => q2 è pari =>q è parip pari e q pari => p e q non sono primi fra loroquindi era assurdo supporre che √2 è razionale => √2 è IRRAZIONALE