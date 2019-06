Capitolo 5 Promessi Sposi - Riassunto (3)

Personaggi= fra Cristoforo, Lucia, Renzo, Agnese, vecchio domestico di don rodrigo, don rodrigo, Conte attilio, il podestà, l'avvocato azzeccagarbugli.Mattina e pomeriggio 9 novembre 1628Fra Cristoforo a consiglio con le donne e con Renzo = Fra Cristoforo va a casa di Lucia e Agnese che racconta tutto, lui pensa a una soluzione nel frattempo arriva a Renzo. Fra Cristoforo fa promettere a Renzo di non affrontare nessuno. Va a parlare con don rodrigo.Fra Cristoforo si reca al palazzo di Don Rodrigo = Fra Cristoforo raggiunse la casa di don Rodrigo vicino alle altre. Spiega che è come se fosse un paese a parte. Un bravo lo fa entrare perché in passato è stato in convento, compare la figura del maggiordomo.Il banchetto in casa di Don Rodrigo = Don Rodrigo pranzo con il cugino Attilio, con il padre sta del paese azzeccagarbugli. Il frate voleva parlare solamente con Don rodrigo, ma è costretto ad assistere al banchetto a partecipare ai loro discorsi.Fra Cristoforo e Don Rodrigo si ritirano a colloquio = Don Rodrigo volevo evitare di parlare con il frate, poiché sapeva già di cosa voleva parlare il frate, ma non era la sua politica per questo decise di ascoltarlo. Lui era tranquillo e paziente per questo lo chiamò e insieme andarono in un'altra stanza per parlare senza altri presenti.