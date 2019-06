Capitolo 3 Promessi Sposi - Sintesi

Capitolo 3

Personaggi = Renzo Lucia , Agnese, Fra Galdino, Azzeccagarbugli e la segretaria.8 novembre 1628Lucia svela la persecuzione di Don Rodrigo = Lucia spiega ad Agnese e Renzo che qualche giorno prima un signore e don rodrigo, l'avevano disturbata, racconta tutto a fra Cristoforo , il quale gli consigliò di restare a casa e di cercare di Sposarsi prima possibile, per questo fece la sfacciata chiedendo di affrettare le nozze.Renzo si reca dal dottor Azzeccagarbugli = Agnese consiglio a Renzo di andare dall'avvocato azzeccagarbugli, ma non chiamarlo così, egli era alto è pelato, con il naso rosso e ho una voglia di lampone sulla guancia. Ho prese quattro capponi, che dovevano essere il pranzo di nozze, e le consegno a Renzo. Arrivato non voglio dare i Capponi alla segretaria perché voleva che gli vedesse l'avvocato. Gli chiese se minacciare un curato per non celebrare un matrimonio c'era penale, Per questo è l'avvocato inizia a cercare quello che faceva per lui, Si mostrò molto interessato al caso. Quando io ti ho mandato il ciuffo, capì che in realtà non era un bravo. Lo caccia via in malo modo restituendo i capponi.Fra Galdino a casa delle donne = faceva l'elemosina delle Noci Fra Galdino, per questo Lucia Lady Sail over parlare con fra Cristoforo, egli dette tante noci, la madre si lamenta, ma Lucia le spiego che così sarebbe tornato subito al convento.Renzo ritorna a casa delle donne = Enzo torno a casa triste per non aver concluso niente, mentre Lucia disse che l'indomani sarebbe andato Fra Cristoforo che avrebbe trovato una soluzione. I due si danno la buonanotte Renzo va a casa sua.