Capitolo 2 Promessi Sposi - Sintesi

Personaggi = Don Abbondio Lucia , Agnese e Perpetua. Mattina del 8 novembre 1628La tormentata notte di Don Abbondio = il curato passare la notte in bianco, tormentato da quello che sarebbe dovuto succedere il giorno dopo, il matrimonio di Renzo e Lucia. Era anche un po' impaziente perché voleva farlo il prima possibileRenzo a casa di Don Abbondio. Renzo, vestito da sposo, si reca dal signor curato per stabilire gli ultimi dettagli. Don Abbondio Incomincia a trovare tante scuse, parlava in latinorum, lingua che Renzo non capisce. Vuole rimandare, in modo che si rimanda e dopo l'Epifania perché in quel periodo non si poteva celebrare. Quando se ne va incontro a Perpetua capisce che in realtà Don Abbondio gli ha mentito.Don Abbondio rivela il complotto di don Rodrigo: Renzo ritorna dal curato facendogli capire che se ha delle cose, così alla fine don abbondo mi racconta la verità. Renzo è Furioso mentre il curato confuso. Renzo poi se ne va, è il curato Ordina per pietra di chiudere la porta.Il matrimonio viene rimandato: Renzo infuriato verso casa di Lucia per rivelargli la brutta notizia. Nel cortile incontro un'amica e le disse di andare a chiamare Lucia, vestita da sposa. Renzo le racconta tutto e Lucia era smarrita, ma Renzo capire che c'era qualcosa che non gli aveva raccontato. Alle amiche che raccontarono di un improvviso malessere di Don abbondio, che fu poi confermato anche da perpetua.