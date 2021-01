Video appunto: Promessi sposi - Temi, caratteristiche e storia

I Promessi Sposi

La vita

Temi

i promessi sposi furono il primo romanzo storico. Alessandro Manzoni fu il primo ministro dell'istruzione nel 1861 (unità di Italia). i libri importanti del 1800 furono: cuore e pinocchio.il romanzo storico nacque al nord (Regno Unito, Francia) nel periodo del Romanticismo ( creare una patria).Esistono 3 versioni dei promessi sposi:1. 1821= "Fermo e Lucia", primo nome del romanzo (peste) illeggibile.2. 1827= "ventisettana", "gli sposi promessi", la peste viene tolta, storia della colonna infame ( dove si pensava che gli untori ungessero le persone di peste e poi venivano impiccate). introduzione agli sposi promessi.3. 1840= "quarantana", sciacquatura dei panni in Arno, deve Manzoni va in toscana a far correggere il romanzo dai suoi amici.Manzoni nasce a Milano nel 1785 e muore sempre a Milano nel 1873. Ha vissuto in pieno risorgimento (periodo storico che nasce nel 1815, anno della caduta di Napoleone. il padre di Manzoni era conte Manzoni (che in realtà non era suo padre). mentre la madre di Manzoni era Giulia Beccaria( figlia di Cesare Beccaria che scrisse dei delitti e delle pene.1. la storia2. la fede, effetto Lucia che infondeva pace e serenità3. il popolo Manzoni era affascinato negativamente dal comportamento irrazionale della folla. e descrive il 1600 come nel suo 1800 in spagna per parlare degli austriaci.