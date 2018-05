Manzoni, Alessandro - Biografia ed Opere

Alessandro Manzoni

Alessandro Manzoni nasce a Milano nel 1785, dal conte Pietro e da Giulia Beccaria, figlia dell’illuminista Cesare. I genitori si separarono Ben presto il giovane è educato in collegi di ottimo livello, ma gli manca molto il calore familiare. Soggiorna a Parigi, dove approfondisce la propria cultura e si accosta alle idee dell’Illuminismo. Nel 1808 sposa Enrichetta Blondell, da cui avrà 10 figli. Seguendo la conversione della moglie al cattolicesimo, anche lui si riavvicina alla fede. La vita di Manzoni a Milano è schiva, riservata, interamente dedicata alla famiglia e all’amore per lo studio è la riflessione. Muore nel 1873.Le opere sono:-“Inni sacri”: opera che segna la conversione di Manzoni al cattolicesimo;-”Il Conte di Carmagnola”;-”L’Adelchi”;-”Marzo 1821”;-”Cinque maggio”;-”I promessi sposi”: romanzo storico a cui lavora per molti anni realizzando tre stesure;-”Storia della colonna infame”.La vicenda dei promessi sposi si svolge in Lombardia al tempo della dominazione spagnola. In un piccolo paese nei pressi del lago di Como, Renzo Tramaglino no e Lucia Mondella, stanno per sposarsi ma don Rodrigo scommette con suo cugino Attilio che riuscirà a impedirne il matrimonio. Tutto è pronto per la cerimonia ma Don Abbondio cede alle minacce subite la sera prima delle nozze adopera dei bravi, mercenari al soldo di Don Rodrigo, e con discutibili pretese rimanda le nozze. Renzo sospetta di essere stato ingannato e costringe il curato dirgli la verità. Si consulta con Lucia e Agnese e decidono di ricorrere al consiglio dell’avvocato Azzeccagarbugli che dimostra malafede nei loro confronti. Siri volgono allora a padre Cristoforo che tenta di affrontare direttamente il signorotto prepotente. Padre Cristoforo procura quindi un rifugio per Renzo presso il convento dei Cappuccini di Milano e per Lucia presso monastero di Monza. Ma non c’è pace sicurezza per i due giovani. Lucia viene indotta con un tranello a uscire dal monastero e, così facendo, permette ai bravi dell’innominato di rapirla. I due giovani si sposano a Pescarenico, quindi si trasferiscono nel bergamasco dove Renzo e il cugino acquistano una piccola azienda tessile mentre Lucia si prende cura dei figli.I personaggi sono: Renzo, Lucia, don Abbondio, don Rodrigo, padre Cristoforo, la monaca di Monza, l’innominato.Il romanzo è ambientato nel 1600 e viene definito storico perché alcuni dei personaggi sono realmente esistiti.