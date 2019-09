Manzoni, Alessandro - Biografia ed Opere (2)

Manzoni

Opere di Alessandro Manzoni

Nel corso del XVIII secolo si sviluppò un movimento di pensiero animato da un profondo spirito di critica sociale e politica, e finalizzato a un rinnovamento radicale della società. Tale movimento, detto Illuminismo, attraverso l’esercizio della ragione, ambiva a liberare gli esseri umani dall’ignoranza e dalla superstizione. In Italia i massimi esponenti dell’Illuminismo furono i fratelli Verri, fondatori di una rivista divulgativa e informativa, chiamata Il Caffè, e Cesare Beccaria , autore del trattato Dei delitti ed elle peneIl Romanticismo è un movimento culturale vasto e complesso che si afferma in Europa nella prima metà dell’Ottocento. Con il Romanticismo nasce una nuova visione della letteratura e dell’arte, basata sul rifiuto delle regole e dell’imitazione e sull’espressione autentica e spontanea del sentimento. Proprio attraverso il sentimento l’individuo manifesta pienamente se stesso e si pone in rapporto con gli altri e la natura. La poesia così assume un carattere malinconico, tendente all’introspezione .Nell’età del Romanticismo ci fu anche una forte rivalutazione del concetto di nazione e molti intellettuali esaltarono gli ideali nazionali e patriottici. In Italia i massimi rappresentanti del romanticismo sono Manzoni e Leopardi.Manzoni riesce a coniugare la sua educazione illuminista e razionale alle nuove istanze del sentimentalismo romantico e formula la famosa definizione di letteratura che deve avere “l’UTILE per scopo, il VERO per soggetto, l’INTERESSANTE per mezzo”.Inni Sacri (1812):. Tema della redenzione - Vengono rievocati gli eventi più significativi della religione cristiana che sono le tappe del disegno divino di salvezza. (Il nome di Maria; Il Natale; La Passione; La Resurrezione; La Pentecoste)Odi (1821) : Poesia storico-patriottica, concezione religiosa della storia. –- Marzo 1821: Moto di liberazione è il segno della volontà di Dio; ogni popolo ha il diritto ad essere sovrano nella propria terra- 5Maggio: riflessione di carattere religioso sulla figura di Napoleone. Meditazione morale sulla caducità dei valori terreni, sull’illusorietà della gloria annichilita dalla luce dell’eternità (trionfo della fede).Tragedie (Conte di Carmagnola (1816), Adelchi (1821)): Riflessione intorno ai temi del dolore e della virtù, della violenza e dell’ingiustizia patite da vittime innocenti.. – La “Provida sventura” si serve della sofferenza degli oppressi in vista di un misterioso disegno di salvezza (Giustificazione divina della sventura).Promessi Sposi: (1821/23 – 1827 - 1840/42)Romanzo storico “popolare” destinato alla classe media, in cui la storia entra con tutta la sua verità effettuale, con delle parti inventate costruite, però, con la massima verosimiglianza rispetto alla realtà documentata. Il romanzo racconta vicende di umili, di anonimi soggetti che la storia ufficiale ha ignorato. All’interno di un sistema sociale, politico e religioso basato sulla illegalità, il sopruso e la violenza si sviluppa una lotta tra perseguitati e persecutori, tra bene e male, tra il peccato e la grazia.