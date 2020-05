Manzoni, Alessandro - La Colonna Infame

La Colonna infame

In questo romanzo Manzoni nel 1843 basandosi sulla ricostruzione storica di Giuseppe Ripamonti e su un’altra opera di Pietro Verri che si intitola “osservazioni sulla tortura”, raccontò quello che accadde dopo la processione durante la quale vennero esposte le reliquie di san Carlo.Manzoni nei promessi sposi parlò del lazzaretto invece nel romanzo “storia della colonna infame” continuò a parlare degli untori.Raccontò infatti di un commissario di sanità, che si chiamava Guglielmo Piazza, il quale di giorno passeggiava nelle vie di Milano vicino ai muri (dal momento che pioveva). Due donne lo videro e sostennero che egli aveva sparso una sostanza giallognola sui muri delle case. Pertanto il commissario venne catturato, imprigionato e torturato affinché confessasse il misfatto.Ad un certo punto gli promisero che se avesse confessato sarebbe stato liberato. Quest’ultimo infatti confessò che quella sostanza gliela aveva data un barbiere di nome Giangiacomo Mora. Entrambi vennero processati e condannati alla pena capitale, inoltre le loro case vennero completamente distrutte e al loro posto venne innalzata la cosiddetta “colonna infame” che avrebbe avuto la funzione di indicare che se qualche individuo si fosse comportato come Guglielmo Piazza e Giangiacomo Mora, avrebbe fatto la stessa fine.Pietro Verri, fratello di Alessandro verri, probabile padre naturale di Manzoni, trattò di questi avvenimenti per dimostrare quanto fossero stati crudeli i magistrati che avevano fatto torturare e uccidere due poveri disgraziati senza verificare se i fatti si fossero svolti proprio in quel modo che era stato narrato dalle due donne. Inoltre Verri e Manzoni volevano far comprendere quanto fosse forte la suggestione diffusasi tra il popolo e di conseguenza quanto le donne avessero parlato basandosi sulle loro supposizioni senza avere delle prove certe.Nei promessi sposi Manzoni non tratta di questa vicenda perché vuol sottolineare soprattutto che dopo la processione la peste si era diffusa ulteriormente e che le condizioni del lazzaretto erano peggiorate richiedendo in tal modo l’aiuto dei frati cappuccini e in particolare di fra Cristoforo, personaggio che permette all'autore di continuare la narrazione del romanzo attraverso il futuro incontro tra Renzo e Lucia.