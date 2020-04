Manzoni, Alessandro - Colonna infame

Manzoni - Colonna infame

Per Manzoni i giudici non erano stupidi perché ogni uomo avverte ciò che è bene e ciò che è male, perciò le loro azioni non erano ineluttabili, ma volontarie e opposte al lume che in altre occasioni dimostrarono di avere. Si trova quindi conforto nel pensare che non fosse un evento ineluttabile, ma una scelta perché questo dimostra che il male non è una necessità ma una volontà e quelle dei giudici e stata ignoranza morale, incapacità di leggere la propria coscienza: si sono sottratti al bene.L'ignoranza non deve però essere una scusa.Manzoni trova una consolazione nel fatto che quelle sofferenze atroci siano state causate da uomini che si sono accaniti contro altri uomini. Inizialmente si temeva che la peste fosse una punizione divina; a dimostrazione di ciò il Cardinale Borromeo aveva indetto una processione per chiedere perdono a Dio, anche se il ciò, ovviamente, aumento il contagio. Manzoni ha compreso che un azione è la conclusione di un processo, implica una scelta, una volontà: fra le varie scelte che potevo compiere ho deciso quella. È quindi confortevole che siano stati degli uomini i giudici, che hanno scelto liberamente, perché, codesti, in un futuro potrebbero scegliere il bene e non il male. Questi processi non erano fatali, inevitabili, al contrario sono stati determinati da una scelta dell'uomo che non era necessaria.Manzoni quando riferisce ciò che ha detto Caterina Rosa, ci prende le distanze con un dice costei e pone l'attenzione sul fatto che Ottavia Bono potrebbe essere stata influenzata dal pensiero di Caterina. Caterina infatti con ostinazione ha cercato di rendere verosimile ciò che non lo è, infatti probabilmente il Piazza stava camminando rasente al muro per coprirsi dalla poggia.Manzoni afferma che non sia facile parlare di questi fatti atroci, anzi è riluttante; ma è doveroso farlo per rendere gli uomini consapevoli di ciò successo. Deve essere un monito, un insegnamento infatti per Manzoni lo scopo della letteratura è l'utile.