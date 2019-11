Riassunto Questione di scala

Questione di scala

Lo Stato americano dell'Arizona è stato preso di mira dall'astronave degli alieni che è atterrata nel deserto seminando il panico nelle varie città. Piano piano gli alieni iniziano ad abbandonare i loro vascelli spargendosi per tutta la Terra e destando il terrore degli abitanti. Nel suo giardino, la signorina Macy è l'unica che li affronta a viso aperto, scrutando le loro sagome alte più di mille metri. La donna afferma che non hanno toccato nulla, non sono stati un pericolo per gli abitanti. In realtà quando uno di loro calpesta le persone o le loro abitazioni, tutto attorno si oscura, le persone non vedono nulla, ma non succede loro nulla di male; questo accade perché le alte sagome non sono interessate agli esseri umani.L'esercito della zona cerca di dialogare con loro, di lanciare bombe nell'area in cui si trovano, ma loro non sono in alcun modo disposti al dialogo con gli esseri umani a cui proprio non sono minimamente interessati. La signorina Macy infatti dice a sua sorella che questi organismi minacciosi non vogliono fare loro nulla di male. Continua a pensare ciò fino a quando, in una giornata dal cielo limpidissimo e chiaro, due grandi ombre giganti iniziano a lanciare dal cielo delle grandi nubi di una sostanza di tipo vaporoso che calano in modo molto rapido fino a coprire l'intero pianeta Terra. La signorina Macy conferma però nuovamente che in realtà questi esseri hanno come obiettivo quello di divertirsi. La signorina Macy riprende il suo lavoro, quando la sorella le chiede che cose stia spruzzando; la signora Macy afferma che quanto sta spruzzando sia un insetticida.