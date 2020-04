Breve riassunto La collana

La collana

Evoluzione degli eventi

La collana (le collier), che è stato realizzato dall'autore francese Guy de Maupassant e fa parte del genere dei racconti. E' stato pubblicato il 17 febbraio del 1884 dal quotidiano "Le Gaulois" per la prima volta e poi fu inserito un anno più tardi nella "raccolta Racconti del giorno e della notte. Ciò che colpì i lettori fu la conclusione della storia che divenne la più famosa.Si narra la storia di Madame Mathilde Loisel e suo marito: lei una donna elegante, amante del lusso e di gioielli preziosi che però ha dovuto un po' mettere da parte a causa della posizione lavorativa del marito, un semplice dipendete statale con un salario poco consistente. Di conseguenza lei ha dovuto mettere da parte tutti i suoi desideri sbrilluccicosi.Il marito cerca in tutti i modi di farla felice, perché sa quanto lei tiene a quel tipo di vita agiata. Così, dopo diversi tentativi, riesce a procurarsi degli inviti per un trattenimento con il Ministro dell'Istruzione. Non appena seppe dell'invito, Madame Mathilde rifiuta perché non aveva un abito adatto alla situazione. Il marito dispiaciuto decide di adoperarsi per renderla felice: si ricorda di aver messo da parte dei soldi per comprare un fucile da caccia. Così li prende e li da alla moglie: 400 franchi pronti per un bel vestito nuovo. Va in negozio, e prova molti abiti fino a trovare quello perfetto per l'occasione.Inizialmente è felice per il suo nuovo vestito ma poi le ritorna la malinconia perché non riesce a brillare come vorrebbe perchè le manca un gioiello da indossare. Il marito pensa di farle indossare delle roselline semplici invece di costose collane. Mathilde voleva a tutti i costi una collana di valore cosi decide di chiedere alla signora Jeanne Forestier, una sua cara amica, se ha qualcosa da prestarle. L'amica le fa vedere diverse collane tra cui una collana di diamanti, Mathilde se ne innamora perdutamente, rispecchiava i suoi gusti sofisticati e così decide di indossare proprio quella per il ricevimento.Appena arrivati in sala, Mathilde brilla di luce e colpisce tutti gli uomini presenti, i quali la corteggeranno per tutta la sera. Lei si sente desiderata e capisce che con quella collana al collo aveva fatto un'ottima scelta. Non appena finita la festa, stanca ma felice, la donna nota di non aver più la collana di diamanti. La cerca in tutti i modi ma nulla. Allora cerca di rimediare in modo tale che l'amica non subisse quella grande perdita: Mathilde decide di entrare in gioielleria, cerca una collana simile a quella persa. La trova, costa 36 mila franchi, troppo per lei, non poteva permetterselo. Così decide di fare un prestito e compra la nuova collana sostituendola con la vecchia, sperando che l'amica non si accorga di nulla. Questo è stato un momento terribile per Mathilde, l'inizio di un tragico periodo finanziario. Dopo un po' di tempo, circa dieci anni, Mathilde rincontra l'amica Jeanne al parco, sempre meravigliosa e piena di se ma, dall'altra parte Jeanne non la riconosce subito, il grave periodo finanziario ha gravato molto su di lei. Così Mathilde decide di confessarle tutto l'accaduto riguardante la perdita della collana alla festa con il Ministro dell'Istruzione; per evitare dispiaceri ha dovuto indebitarsi per riconsegnarle una nuova collana il più simile possibile alla prima e che dopo è stata costretta a vivere sommersa da debiti e creditori.Alla fine dopo averle raccontato tutto nei minimi dettagli, l'amica Jeanne le confessa che la sua collana era solamente un'imitazione realistica di un gioiello prezioso, valeva pochissimo, meno di 500 franchi.