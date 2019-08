Lettere dal mare - Chris Donner

Lettere dal mare di Chris Donner

Trama

L’evoluzione degli eventi

• Lettere dal mare è un libro per ragazzi scritto dall’autore Chris Donner e pubblicato nell’anno 2010.• Il protagonista del romanzo Lettere dal mare si chiama Mathieu, un ragazzo che insieme alla sua famiglia sta trascorrendo le sue vacanze estive in una casa al mare nel sud della Francia. Dovrebbe essere una vacanza bellissima per il protagonista, ma qualcosa non quadra, tutto sembra andare storto: il viaggio per arrivare nel luogo dura tantissimo, dalla spiaggia si sente un odore di pattume marino nauseabondo, la presenza dei bagnanti spesso nel muretto della casa in affitto a causa delle varie maree, non leggendo i cartelli di divieto d’accesso nella proprietà, il lancio di rifiuti nella proprietà di fronte a cui la famiglia affittuaria non riesce a reagire e nulla può fare.Nulla va per il verso giusto: la famiglia organizza una gita in barca e anche il maltempo si pone contro il nucleo familiare, infatti, beccano un forte vento, una tempesta e anche un naufragio. Come traspare dalle lettere che scrive Mathieu tutto sembra andare storto, come anche il fatto che tutto il cibo che cucina sua madre non sia buono. Tutta la famiglia è al completo nel luogo di villeggiatura, eccetto il fratello maggiore di Mathieu, Christophe che manca a tutta la famiglia, a tal punto che Mathieu tiene con lui una corrispondenza segreta in cui gli racconta tutte le sventure che la famiglia sta vivendo in Francia.Ogni membro della famiglia manifesta a modo suo il sentire la mancanza di Christophe: la piccola Sylvie manda - attraverso le lettere di Mathieu - dei piccoli regalini a suo fratello; il piccolo Antoine invece lo invoca sempre nei momenti di difficoltà.• Le lettere scritte a Christophe sono circa dieci e tutto ruota intorno ad esse. La storia si conclude con una situazione generale che sembra prendere una piega differente, in quanto la vacanza finalmente sembra essere una vera e propria vacanza, i piatti che cucina la mamma iniziano ad essere buoni, ecc…