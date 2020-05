Brecht, Bertold - Fragen Eines Lesenden Arbeiters

Dieses Gedicht wurde im Jahr 1935 veröffentlicht, als Brecht im Exil in Dänemark war, und es ist ein Teil des Svendborger Gedichte.Dieses Gedicht spricht über einem Arbeiter, der einen Geschichte Buch liest.Er liest über viele Hauptfiguren der Geschichte, und ihren Aktionen. Er fragt sich aber viele Fragen, weil er denkt nicht dass diese Männern alles allein machen könnten.Der Mann weißt das andere Menschen waren dort. In der Tat, die Figuren in dem Buch könnten nicht diese wichtige Ziele allein erreichen, sie brauchten die Hilfe von Menschen wie die Arbeiter.Die Sprache ist sehr einfach, es kann etwa wie ein Prosatext scheinen. Es gibt viele Rhetorische Fragen die die Zweifel des Arbeiters ausdrucken. Die Nachricht kommt direkt zu den Leser an, der zu denken getrieben ist. Wie wichtig ist die Rolle von der Arbeiter und von normale Leute in der Geschichte? Warum kennen wir nur einige Namen von wichtige Figuren?Dieses Fragen können eine didaktische Lehre geben. In der Tat, Brecht nutzt seine Gedichte wie ein Mittel um das Volk zu erziehen.Die Leute sollten denken, über wer die echte Protagonisten der Geschichte sind, die vielleicht nicht nur die Hauptfiguren sind, aber auch die gewöhnliche Leute, das Volk sein können.In diesem Gedicht, auch die Parodie ist sehr wichtig. Der Arbeiter stellt seine rhetorische Fragen in eine fast ironische Weise, und diese Fragen keine Antworte haben, sie nur Fragen bleiben. Parodie ist eine der wichtigsten Elementen der Brechts Poetik, die er nutzt in etwa alle seiner Gedichte.Man kann in diesem Gedicht viele Themen finden. Zuerst es spricht über die Anonymaet des normale Arbeiters, die arbeiten hart, ohne Anerkennung zu erhalten.Die schwere Arbeiten sind nicht gut angesehen, aber sind was den Bau großen Dingen ermöglichen, die die Geschichte erinnert.So in Fragen eines lesenden Arbeiters, der Hauptthema ist den Unterschied zwischen gewöhnliche Leute und wichtige Figuren und mächtig Menschen die erinnert sind für ihren Arbeit, aber das meistens von andere Leute gemacht ist.Man kann natuerlich auch ueber Klassenbewusstsein sprechen. Brecht nutzt seine rhetorische Fragen um die Arbeiter zu denken über die Rolle sie spielen in der Gesellschaft machen, weil sie große Dinge machen könnten, wenn sie zusammen kämpften.