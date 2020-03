Solares, Santiago Carrillo - biografia

Santiago Carrillo Solares (Gijón, 18 gennaio 1915 - Madrid, 18 settembre 2012) è stato un politico e scrittore spagnolo, segretario del Partito Comunista Spagnolo (PCE) 1960-1982.Figlio dell'importante leader socialista Wenceslao Carrillo, entrò a far parte dell'organizzazione giovanile del Partito Socialista Operaio Spagnolo (PSOE) per soli tredici anni, e nel 1934 divenne segretario generale.Nel 1936 era favorevole alla fusione tra la Gioventù socialista e la Gioventù comunista, dando vita alla Gioventù socialista unificata marxista (JSU). Santiago Carrillo era ateo come un bambino (cfr. ... Intervista a El Mundo, 1/02/2011).Durante la guerra civile spagnola si è iscritto al Partito comunista spagnolo (PCE, nel Partito comunista "madrelingua" della Spagna); dopo il conflitto ha lasciato il Paese e ha vissuto in diversi Paesi, tra cui la Francia e l'Unione Sovietica. Il totale delle spese di Santiago Carrillo di 38 anni della sua vita in esilio forzato.Nel 1960 è stato nominato segretario nazionale del PCE, in sostituzione della Pasionaria Dolores Ibárruri. In questa veste ha allentato l'ideologia marxista-leninista del movimento e lo stalinismo particolarmente respinto: quando nel 1968, durante la cosiddetta Primavera di Praga, l'Unione Sovietica invase la Cecoslovacchia, Carrillo prese le distanze dalla politica di Mosca.Dopo la morte di Francisco Franco, che era tornato in Spagna in segreto (1977). Pur essendo saldamente radicato nella classe operaia, Carrillo ha negato qualsiasi strategia rivoluzionaria e, insieme al leader del Partito comunista italiano Enrico Berlinguer e al segretario del Partito comunista francese Georges Marchais, ha unito l'eurocomunismo. I tre politici si sono incontrati a Madrid il 2 marzo 1977 in un convegno che ha confermato questa elezione. Le elezioni democratiche di Carrillo hanno contribuito al ritorno della Spagna alla democrazia.Il 9 aprile 1977 il PCE è tornato ad essere legale: poco dopo, Carrillo è stato eletto deputato delle Cortes Generales (Parlamento spagnolo), che è stato anche rieletto nel 1979, quando il suo partito ha ottenuto il 10,9% dei voti. Dopo la grave sconfitta elettorale del 1982, quando il PCE ricevette solo il 4% dei voti e quattro seggi (di cui uno occupato da lui), Carrillo scelse di dimettersi da segretario nazionale, per essere sostituito da Gerardo Iglesias.La sua azione politica moderata e riformista ha facilitato il processo di democratizzazione del Paese dopo il regime franchista. Accusato di "eccessiva moderazione", è stato espulso dal PCE il 15 aprile 1985. Nello stesso anno è stato fondato il Partito dei lavoratori, ma dopo pochi minuti nei risultati elettorali del 1986 e del 1989, si è fuso nel PSOE (1991). Carrillo è stato invitato da José Luis Rodríguez Zapatero ad aderire al PSOE, ma dopo tanti anni di militanza comunista gli sembrava un'opzione incoerente, e quindi ha rifiutato.Un aneddoto particolarmente famoso nella sua biografia si riferisce al tentativo di colpo di stato operato da un gruppo di soldati il 23 febbraio 1981: durante l'occupazione del Parlamento da parte dei capi del colpo di stato, Carrillo rimase impassibile, si sedette e si accese una sigaretta, così come il capo del governo Adolfo Suárez González, la guida di transizione. L'amicizia e il riconoscimento reciproco tra due persone così diverse (un militante comunista clandestino e un ministro franchista) è uno dei tanti paradossi della transizione della Spagna verso la democrazia.È scomparso nel 2012 all'età di 97 anni.