Chao, Ramón - biografia

Ramón Chao (Vilalba 21 luglio 1935) è uno scrittore e giornalista spagnolo che lavora per il quotidiano francese Le Monde e Le Monde Diplomatique.Completa gli studi secondari a Madrid, ma nel 1956 si trasferisce a Parigi per studiare musica e anche per sfuggire alla dittatura di Francisco Franco (che era repubblicano).Nel 1960 inizia a lavorare per Radio France, all'interno della quale raggiunge importanti incarichi, come responsabile culturale per lo spagnolo e il portoghese; dal 1982 promuove il Premio Juan Rulfo, oggi uno dei più importanti concorsi letterari mai organizzati in spagnolo.Sempre nel 1982 viene pubblicata la sua prima opera, El lago de Como; negli anni successivi colleziona premi in concorsi radiofonici e pubblicazioni scritte.Fu solo verso la fine degli anni '80 che suo figlio Manuel, Manu Chao, divenne noto come il leader della rock band Mano Negra.Nel 1991 ha iniziato a collaborare con Le Monde e Le Monde Diplomatique, mentre dieci anni dopo ha pubblicato, nel 2001, Abécédaire partiel, et parcial, de la Globalisation, tradotto nel dizionario critico Little Italian of Globalisation.Nel 1994 ha pubblicato "Un tren de glace y de feu", pubblicato in italiano con il suggestivo titolo di "La Mano Negra en Colombia". È la storia di un viaggio attraverso mille chilometri di pista, per lo più in avanzato stato di degrado e disuso, tra guerriglieri, narcotrafficanti e travolgente entusiasmo popolare; un grande libro di viaggio, ma anche una pagina decisiva nella storia della mano.È un autore fortemente impegnato sul fronte politico, che affronta in particolare i problemi della globalizzazione: oltre a questo, un tema ricorrente nella letteratura è il rapporto con la Galizia, la sua patria.