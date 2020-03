Gaspar, Enrique - biografia

Enrique Gaspar Eugenio Lucio y Rimbaud (Madrid 2 marzo 1842 - Oloron-Sainte-Marie, 7 settembre 1902) è stato uno scrittore e diplomatico spagnolo, autore di opere teatrali, zarzuelas e racconti.Enrique Gaspar y Rimbau è nato da genitori attori. Dopo la morte del padre è andato a Valencia con la madre e due fratelli.Ha iniziato gli studi umanistici e filosofici, ma prima si è fermato a completare il suo lavoro in banca nella piazza del Marqués de San Juan.A 13 anni aveva già scritto la sua prima zarzuela e un anno dopo stava già scrivendo per La Ilustración Valenciana. All'età di 15 anni sua madre mette in scena la sua prima opera teatrale. A 21 anni torna a Madrid per dedicarsi alla letteratura.Raggiunse l'apice della sua carriera di scrittore tra il 1868 e il 1875, quando scrisse opere per la maggior parte dell'aristocrazia borghese. Durante questo periodo scrisse anche drammi storici e divenne un pioniere del teatro sociale in Spagna.All'età di 23 anni, Gaspar y Rimbau sposò Enriqueta Batlles Y BERTAN de Lis, una bella aristocratica, senza la benedizione delle leggi. Dopo la nascita del secondo figlio, all'età di 27 anni, entra nel corpo diplomatico.diplomatico quando si recò in Grecia e in Francia, poi tornò a Madrid e infine fu console in Cina, prima a Macao e poi a Hong Kong. Durante questo periodo ha continuato a scrivere opere e a collaborare con El Diario de Manila.Dopo il suo ritorno in Spagna si è trasferito a Oloron-Sainte-Marie, nonostante la sua famiglia viva a Barcellona, e qui abbiamo iniziato a lavorare a un'opera in catalano. In seguito si è trasferito in diversi luoghi del sud della Francia. Sua moglie morì a Marsiglia, dove lui era console. A volte in cattive condizioni di salute, si ritirò e visse fino a quando Oloron con la figlia, il genero e i nipoti. Morì nel 1902 all'età di 60 anni.