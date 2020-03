Di Saragozza, Braulio - biografia

Braulio (590-651), fu vescovo di Saragozza già nel 626 e fu uno dei più importanti intellettuali della Spagna visigota. I rapporti si mantennero con sant'Isidoro di Siviglia, che catalogò le etimologie e chiamò i suoi titoli e li divise in capitoli. Si conservano molte lettere che danno un'idea della fruttuosa comunicazione mantenuta.È venerato come santo dalla Chiesa cattolica che celebra il 18 marzo.Scrisse una Vita di San Millán de la Cogolla e un prezioso inno in onore dello stesso santo, considerato uno dei migliori poemi del periodo visigoto. Fu il suo discepolo Sant'Eugenio III di Toledo, disse il Poeta, che venne a Saragozza per entrare in contatto con Braulio e seppe fondere gli insegnamenti del suo maestro con quelli di Sant'Isidoro.È di grande qualità dalle sue Lettere. Sono conservate 44 lettere, che offrono un'ampia documentazione relativa alla cultura del suo tempo e mostrano i suoi legami con Papa Onorio I e con i re visigoti e Chindasvinto Recesvinto. A loro sono attribuiti anche gli Atti dei Martiri di Saragozza.Ha partecipato ai Consigli V (636) e VI (638) di Toledo. Vescovo di Saragozza 631-651, nella cui casa successe al fratello Juan, che aveva governato dal 620 al 631. Nel 625 riferisce in una lettera che ci sono stati disordini nei dintorni della città, guerre, pestilenze e carestie, probabilmente causate dagli attacchi di Guascogna.Nel 632 muore il vescovo metropolita di Tarraco, Eusebio, e il vescovo di Saragozza Braulione scrive al vescovo più anziano di Siviglia, Isidoro l'autore delle Etimologie, per intercedere presso il re Sisenando per eleggere alcuni metropolitani (la nomina dei vescovi metropolitani apparteneva tradizionalmente al re). Isidoro risponde all'amico Braulio, ma indica che il re non ha ancora preso una decisione. Non molto tempo dopo che il re ha messo dentro Audax, non sappiamo se sarebbero stati all'altezza delle aspettative di Braulio.Mentre svolgeva le VI sessioni del Concilio di Toledo, un diacono di nome Turninus arrivò in città con una lettera di Onorio I, scritta nell'anno 637, che era andata perduta. Questo sembra aver fatto pressione sui vescovi ispanici perché siano più energici nella fede e mostrino più durezza contro gli infedeli (gli ebrei). Sicuramente il Papa era a conoscenza della legislazione di Sisebuto e approvò le misure coercitive di conversione; rendendosi conto che il prossimo re aveva continuato con la stessa politica, decise di esercitare pressioni a favore di questa. I vescovi hanno dato la risposta a Braulio de Zaragoza; in questo, il prelato cesareano ha riconosciuto la supremazia del Papa e il suo diritto di interessarsi a tutta l'attività della Chiesa, ma ha ipotizzato che le proposte del Papa (che non conosciamo nel dettaglio) fossero già state progettate da Chintila, e che la coincidenza delle opinioni dovesse essere opera del divino; Si diceva persino che i vescovi ispanici non avevano trascurato i loro doveri, che la lentezza della conversione non era dovuta al fallimento o alla paura, e che la causa era che gli ebrei dovevano essere persuasi dalla predicazione costante. Non si trattava quindi solo di una critica al Papa (al quale aveva fatto notare l'errore di una citazione biblica); per provare i fatti, Braulio inviò al Papa copie degli atti del Concilio e dei dieci canoni dedicati agli ebrei (57-66) del Concilio Quarto Toledo; Braulio consigliò al Papa di non farsi ingannare da voci false e spiegò che i vescovi ispanici non si facevano ingannare dalla voce che diceva che il Papa autorizzava gli ebrei convertiti a tornare alla loro religione (Braulio la chiama superstizione), e sosteneva che nessun uomo, per quanto grande fosse il suo crimine, sarebbe stato punito con pene così severe come quelle portate dal Papa.La questione della successione reale fu affrontata nel 648. In una lettera firmata dal vescovo di Saragozza e dal vescovo Eutropio (non si conosce la posizione del seggio), che pretendeva di applicarsi a nome di tutto il clero e dei fedeli della sua diocesi, e firmata anche da questo presunto Celso era il riconteggio della città o dal rettore della Tarraconense, i mittenti esortarono il re al trono ad associare il figlio Recesvinto per sollevare il padre di questioni militari (evocarono i pericoli e gli attacchi nemici a cui il paese era stato esposto, e continuando con la lettura dei Tarraconensi si riferivano senza dubbio ai vasconi e agli esuli) e lasciarono il resto al re fino a quando gli attacchi nemici (vasconi o esuli) non fossero cessati.L'idea dell'associazione al trono e dell'eredità era contraria al canone 75 del VI Concilio di Toledo (che Braulio aveva firmato) e, come ci si può aspettare, la lettera era ispirata proprio dal re, che avrebbe servito la grande autorità morale di Braulio (Braulio, che qualche anno prima aveva osato confrontarsi con il Papa e disobbedito ad alcune norme conciliari, non aveva osato opporsi a una decisione reale come la nomina di Eugenio de Toledo al seggio) e certamente Eutropio, e il potere militare Celso, nel decidere che una città di confine o una provincia, sede dei principali nemici, doveva controllare un esercito più grande del normale e doveva essere sostenuto dai conti locali.Quando morì come vescovo della città di Tajon (forse nel 651) a marzo, una persona che si poteva vedere non lo fece come il suo predecessore, [citazione obbligatoria] e che probabilmente era appena tornato da Roma, dove aveva conosciuto le opere teologiche di San Gregorio Magno (per ordine del re Chindasvinto), e aveva copiato il codice in cui conteneva le regole per la diffusione in Spagna (quindi il compito era stato assegnato prima della sua nomina a vescovo, e vescovato che poteva essere il premio).