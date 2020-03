Castelar, Emilio - biografia

Emilio Castelar (Cadice, 7 settembre 1832 - San Pedro del Pinatar 25 maggio 1899) è stato uno scrittore e politico repubblicano spagnolo, quarto presidente della Prima Repubblica Spagnola dal 7 settembre 1873 al 3 gennaio 1874, a cui è succeduto Francisco Serrano.Ha studiato legge e filosofia a Madrid e nel 1857 è stato insignito della cattedra di filosofia della storia e della storia spagnola.Nello stesso anno tiene il suo primo discorso ad un congresso del Partito Democratico e viene subito riconosciuto dalla stampa di Madrid come un oratore d'eccezione e un difensore della libertà e della democrazia.Si dedicò alla politica prima di scrivere sulle riviste e nel 1864 fondò il suo giornale: Democracia attraverso il quale difendeva l'idea di una democrazia repubblicana liberale in opposizione al più estremo e federalista Pi y Margall. Tutti gli eventi che vanno sotto il nome di democrazia sei anni lo hanno visto nella prima linea di difesa degli ideali di libertà, la giustizia come base di una repubblica democratica e liberale. Memorabile fu il suo discorso alle "Cortes" del 1870 a favore dell'abolizione della schiavitù nelle colonie spagnole in cui disse: "Dopo diciannove secoli di cristianesimo ci sono ancora schiavi, ma solo nei Paesi più cattolici della Spagna e del Brasile.Tra le tante cariche politiche e istituzionali celebrate all'epoca della tormentata storia della Spagna, ricordiamo la sua elezione a presidente della Prima Repubblica Spagnola, seguita dalle dimissioni di Nicolás Salmerón il 7 settembre 1873. Castelar, nel tentativo di salvare la situazione, vista la drammatica situazione del Paese, sospese i poteri del Parlamento e affidò a soldati professionisti, non sempre fedeli alla Repubblica, il compito di ristabilire l'ordine nel Paese sull'orlo dell'anarchia. Il 3 gennaio 1874, dopo l'elezione del Parlamento, Eduardo Palanca Asensi si dimise. Durante questa votazione ha avuto luogo il colpo di stato militare del generale Manuel Pavia e infine il Parlamento è stato sciolto, dando a Castelar di nuovo la Presidenza della Repubblica che ha rifiutato, e al suo posto è stato accettato dal generale Serrano.La Prima Repubblica era praticamente morta, e presto non sarebbe stata la restaurazione borbonica in cui Castelar, dopo un breve esilio in Francia, tornò in Spagna e fu accolto nella Reale Accademia di Spagna, continuando la sua attività politica, impronta riformista nel tentativo di influenzare la democrazia dall'interno del sistema monarchico. Dopo gli anni Novanta fu approvato il suffragio universale e le giurie popolari Castelar si ritirò dalla vita politica consigliando ai suoi seguaci di aderire al partito liberale di Sagasta.Oltre ad essere uno dei più eloquenti oratori spagnoli, è stato anche un grande scrittore di prosa romantica con opere come Memorie d'Italia, romanzi come Ernesto, Fra Filipo Lippi e una serie di articoli, studi di discorsi giuridici, critica storica e letteraria, saggi artistici e politici. A Madrid nel 1908 fu un monumento eretto dal famoso scultore Mariano Benlliure.