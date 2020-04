Biografia di Luis Sepúlveda

Luis Sepúlveda Calfucura

Le sue origini e gli anni giovanili

Gli anni successivi

Le ultime opere e la morte

Luis Sepúlveda Calfucura è nato in Cile, più precisamente a Ovalle in data 4 ottobre 1949. Ha svolto le professioni di scrittore, sceneggiatore, giornalista, regista, poeta ed è noto anche per essere stato un noto attivista politico. Dopo un'attività politica molto lunga nel suo Paese natio, ha dovuto subire le privazioni dettate dall'incarceramento per mano del regime militare di Augusto Pinochet, generale e dittatore cileno dall'anno 1973 all'anno 1990.Dopo aver vissuto la drammatica esperienza del carcere, Sepúlveda ha viaggiato tantissimo per tutta l'America meridionale e anche nel resto dei Paesi mondiali. Inoltre ha fatto anche parte degli equipaggi di Green Peace, sposandone le cause ecologiste. Successivamente ha vissuto tantissimo anche in Europa, stabilendosi ad Amburgo, a Parigi e infine in Spagna, stabilendosi nelle Asturie. Ha scritto tantissimi romanzi e racconti, molto conosciuti come ad esempio Il vecchio che leggeva romanzi d'amore , che in Spagna inizia ad essere noto a partire dall'anno 1989 e nel nostro Paese nel corso dell'anno 1993,Suo nonno era conosciuto anche con lo pseudonimo "Ricardo Blanco" e fu un noto anarchico della regione andalusa che fuggì dal suo Paese, dove era stato condannato a morte, per potersi rifugiare in America meridionale. Il giovane Luis ha vissuto la sua infanzia e la sua giovinezza a Valparaiso insieme a suo nonno paterno e allo zio che gli hanno sin da piccolo trasmesso l'amore per la letteratura, facendogli leggere da subito romanzi di Miguel Cervantes, Melville, ecc... Già quindicenne, Luis ama scrivere, a tal punto che inizia l'attività scrittoria per il giornalino della sua scuola. Già in giovane età si iscrive alla Gioventù Comunista, ovvero l'ala giovanile del Partito Comunista del Cile. Diventa anche redattore del quotidiano Clarìn, poi lavora in radio e presto intraprende gli studi presso l'Università Lomonosov di Mosca grazie ad una borsa di studio che gli è stata assegnata. Presto però è costretto ad abbandonare l'università moscovita per una presunta relazione avuta con la sua professoressa di letteratura slava e per avere intessuto delle relazioni politiche pericolose con ambienti moscoviti dissidenti.Tornato in Cile, lascia la casa paterna per dissidi con suo padre e viene anche espulso dalla Gioventù Comunista. Si arruola poi nell'Ejercito de Liberacion Nacional in Bolivia per un certo periodo di tempo; successivamente fa ritorno in patria, continuando la sua attività di scrittore di racconti, di giornalista radiofonico e si diploma come regista teatrale.Nel corso degli anni seguenti Sepúlveda si arruola nel Partito Socialista cileno, entrando a far parte della guardia personale dell'allora presidente Salvador Allende che è stato alla guida del Paese dall'anno 1970 all'anno 1973, quando viene arrestato e torturato a causa dell'instaurazione politica - avvenuta con un colpo di Stato - dell'efferato regime militare del generale Augusto Pinochet. Come accadde per Salvador Allende, anche Sepulveda viene arrestato e imprigionato per ben sette mesi, periodo durante il quale è stato costretto a subire torture ed umiliazioni molto pesanti portate avanti dai militari del regime. Trascorre i giorni e i mesi della sua prigionia in un piccolo stanzino, in cui fatica anche ad alzarsi, per via delle condizioni di vita terribili. Grazie all'intervento umanitario di Amnesty International, l'intellettuale cileno riesce ad ottenere la libertà, anche se è costretto per ben otto anni all'esilio.Dopo essersi stabilito prima in Brasile, poi in Paraguay, si trasferisce per un periodo in Ecuador, dove continua la sua attività di drammaturgo. Dopo aver vissuto anche in Amazzonia, scriverà una delle sue opere più note,. Dopo aver ottenuto la cittadinanza nicaraguense, si trasferisce in Europa, ad Amburgo e oltre alla sua professione di scrittore, continua ad essere attivista di Green Peace fino all'anno 1986. Sposa poi Carmen Yanez, da cui divorzia, ma che risposa negli anni successivi e insieme a lei si stabilisce in Spagna.Dopo aver scritto anche altre opere letterarie come, di ritorno da un convegno letterario dal nome, tenutosi in Portogallo, nel mese di febbraio 2020 è risultato positivo al Corona Virus. A causa del peggioramento delle sue condizioni di salute, è venuto a mancare oggi 16 aprile 2020, ricevendo il cordoglio e l'affetto di tutti i suoi lettori e non solo.per approfondimenti, vedi anche: