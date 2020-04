Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Luis Sepúlveda

Evoluzione degli eventi

Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare è un celebre romanzo che Luis Sepúlveda pubblicò nel corso dell'anno 1996. Si tratta di un libro che ha avuto un grande successo di pubblico. La vicenda inizia con il rientro dalla migrazione da parte di uno stormo di gabbiani, di cui fa parte anche Kengah che è in procinto di covare un uovo.Quando i gabbiani si trovano nei pressi del golfo di Biscaglia nelle acque del Mar Nero, si immergono nel fiume con l'obiettivo di mangiare delle aringhe, ma il loro capo, avvertendo un pericolo imminente, ordina un atterraggio di emergenza. Kengah, essendo ancora sott'acqua non sente l'ordine dato, pertanto rimane bloccata in una pozza di petrolio. In fin di vita, riesce a salvarsi rifugiandosi presso il balcone del gatto nero con una piccola macchia sulla gola che si chiama Zorba.Kengah è esausta e chiede tre gentilezze al gatto Zorba: di non mangiare l'uovo che deporrà, di crescere con amore il suo piccolo cucciolo e di insegnargli a volare. Zorba, a questo punto va dai suoi amici gatti Colonnello e Segretario per raccontare loro tutto l'accaduto. Successivamente, in compagnia dei suoi amici, si reca presso il porto per parlare con Diderot che è il gatto più intelligente; il suo obiettivo è quello di chiedergli come possa fare a liberare la povera Kengah dalla pozza di petrolio. Diderot possiede un'enciclopedia e rivela al gatto che l'unico modo per salvarla è quello di utilizzare della benzina. Zorba, Colonnello e Segretario a questo punto riescono a procurarsi della benzina, ma quando tornano, Kengah è già morta. Accanto al suo corpo esanime si trova un uovo che poco prima aveva deposto.A questo punto Zorba inizia a prendersi cura dell'uovo, lo cova, fino a quando nasce la piccola Gabbianella che chiamerà Fortunata, in virtù del fatto che è riuscita a salvarsi dalla tragedia che aveva purtroppo colpito sua madre. Fortunata scambierà il gatto per sua madre, dunque gli amici di quest'ultimo lo iniziano a prendere in giro proprio per questo motivo. L'obiettivo del gatto Zorba è quello di insegnare a volare alla piccola gabbianella, ovviamente perché questo avvenga la piccola Fortunata deve avere fiducia sin dall'inizio nelle sue capacità. Saranno i gatti che le instilleranno nel suo animo il desiderio di volare.Insegnare alla gabbianella a volare però non è così semplice come sembra, in quanto i gatti si rendono conto che è necessario l'aiuto di un essere umano per portare avanti questa missione. Pertanto infrangendo la regola che impedisce ai gatti di non parlare la lingua umana, si recano da un poeta, che è anche il proprietario della bellissima gatta Bubulina, di cui tutti i gatti sono innamorati.Il poeta, instaurando un dialogo con i gatti, suggerisce loro che l'unico modo per far sì che Fortunata voli sia quello di saltare dal campanile di San Michele. Grazie al suggerimento dell'uomo, Fortunata si lancia dal campanile e inizia a volare come fanno i gabbiani.