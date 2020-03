Bastida, Gustavo Adolfo Domínguez - biografia

Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, meglio conosciuto come Gustavo Adolfo Bécquer (Siviglia, 17 febbraio 1836 - Madrid, 22 dicembre 1870), era un poeta e scrittore spagnolo.Gustavo Adolfo Bécquer fu l'ultimo degli otto figli di José Domínguez Insausti, noto pittore andaluso, che adottò il nome Bécquer dai suoi antenati, i mercanti fiamminghi che si erano stabiliti a Siviglia fin dal XVI secolo.Anche la madre, Joaquina Bastida de Vargas, proveniva da una famiglia aristocratica e ricca. È stato battezzato il 25 febbraio nella parrocchia di San Lorenzo Mártir.Nel 1841 muore il padre e, con la madre, lo zio Juan de Vargas si prende cura dei nipoti.Nel 1846 Bécquer è iscritto come cadetto in acqua di mare al Colegio de San Telmo di Siviglia, ma l'università viene soppressa l'anno successivo, quando muore sua madre. Gustavo Adolfo si affida a Manuela Monahay, figlia di un profumiere francese e studentessa, come pittrice dilettante, padre del futuro poeta, donna ricca e colta, nella cui casa ha ospitato una grande biblioteca con le opere dei grandi scrittori europei contemporanei. Costruito nel 1848, il primo poema conosciuto di Bécquer, un'ode scritta in occasione della morte del poeta romantico spagnolo Alberto Lista.Mostrandosi disponibile per il disegno e la pittura, nel 1850 la madrina lo iscrive alla scuola del pittore Antonio Cabral, dove già studiava il fratello Valeriano, destinato a diventare, come il padre, uno dei migliori pittori di costumi del secolo. Continua a coltivare la sua passione per la letteratura, ma suo zio Joaquin Dominguez Becquer, e lo incoraggia a studiare e a frequentare corsi finanziandogli in America, predice: "Non sarai mai un buon pittore, ma sarà un cattivo scrittore".Già nel 1853, il pubblico Bécquer pubblica versi su riviste locali e conosce giovani scrittori come Narciso Campillo, futuro direttore delle sue opere postume, e Julio Nombela. Insieme, formano una piccola azienda che sogna di raggiungere la fama e gli onori che crede siano legati ai poeti. Proveniente da una famiglia conservatrice, in arte e in politica, Gustavo è scettico sui crescenti casi di rinnovamento liberale. La sua formazione letteraria ha una base classica, basata sui poeti latini e sull'età dell'oro spagnola, come Fray Luis de Leon, La Rioja e Herrera, ma i ritmi musicali dei suoi primi versi fluiscono con inclinazioni preromantiche: il fascino della notte, il mistero della morte, la riflessione sulla vanità delle cose umane.La pittura abbandonata, nell'ottobre del 1854, decise di tentare l'avventura letteraria, si trasferì a Madrid, dove gli amici Nombela e Campillo l'attendono. Ha soggiornato nella modesta pensione di Doña Soledad, un andaluso come lui.Sono stati anni difficili, in cui ha vissuto la vita bohémien: per vincere ha scritto, insieme ad amici, commedie e zarzuelas - commedie musicali molto popolari in Spagna - come La sposa e i pantaloni (1856), una satira antiborghese, e La vendita incantata, ispirata a Don Chisciotte . Ha collaborato in giornali e riviste, anche di moda, come El Álbum de Señoritas e El Correo de la moda, e ha fondato, insieme ad amici, riviste letterarie - El Mundo e El Porvenir - che hanno avuto una vita molto breve.Nel 1857 progetta un'opera in più volumi, ispirata al genio del cristianesimo di François-René de Chateaubriand: Storia dei templi di Spagna, un tentativo di coniugare lo studio dell'arte cristiana con il pensiero religioso e lo storico spagnolo; scrive che "la tradizione religiosa è l'occhio di diamante che scorre nel nostro passato". Studiare il tempio, manifestazione visibile della prima, per fare la sintesi della seconda". Ma può finire un solo volume, illustrato dal fratello Valeriano.Ha contribuito alla rivista El Nene, dove esce quella che lui chiama la tredicesima delle sue Rime, l'Imitazione di Byron: è il poeta inglese delle melodie ebraiche dell'Intermezzo e Heine, che conosce nella traduzione di Eulogio Florentino Sanz apparsa nel 1857 per attirare la sua attenzione. Si spara presto da una modesta posizione ottenuta nel Dipartimento del Patrimonio Nazionale - come si dice - sono stati sorpresi dal capo del disegno.Nel 1858 soffre dei primi sintomi della tubercolosi. Il suo amico Rodríguez Correa gli fa pubblicare la prima delle sue Leggende, El Caudillo de las Manos Rojas, una storia esotica insolita nella letteratura spagnola dell'epoca.Dopo un periodo di cure e convalescenza a Madrid incontra e corteggia Josefina Espín, ma ben presto si innamora della sorella, la bella cantante lirica Julia, nata nel 1838, pronipote del famoso soprano Colbron, moglie di Rossini, e della figlia musicista Joaquín Espín, direttrice dell'Università Centrale, docente di teoria musicale al Conservatorio e organista della Cappella Reale. È il grande amore della sua vita: Bécquer scrive la maggior parte delle sue rime, ma il rapporto conflittuale, pieno di tradimenti della ragazza, non durerà più di tre anni. In realtà, Giulia non aveva seriamente considerato uno scrittore di fama e senza un futuro incerto: avrebbe continuato la sua attività artistica, esibendosi nel 1867 alla Scala di Milano e nel 1869 in Russia, per sposare nel 1873 il futuro ministro spagnolo Benigno Ortega. Dal 1858 al 1863, la Spagna fu governata dall'Unione Liberale Leopoldo O'Donnell. González Bravo, un politico di spicco dell'opposizione conservatrice guidata da Narváez, con l'appoggio del finanziere Salamanca, fondato nel 1860 The Contemporary, guidato da José Luis Albareda, per sostenere il partito conservatore. Chiama a lavorare Bécquer, che scrive notizie, politica, letteratura e pubblica anche molte delle sue opere, tra cui le Lettere letterarie alle donne. Nel 1861, insieme al fratello Valeriano, ormai affermato pittore, si reca in Spagna alla ricerca di ispirazione per la sua Storia dei Templi di Spagna, attraverso le sue chiese, i monasteri, i luoghi solitari e i vecchi edifici, allora descritti nelle sue Leggende.In quello stesso anno, nella casa del medico Francisco Esteban, che si sta occupando di una malattia venerea, sa che sua figlia, Casta Esteban Navarro, che viene descritta come la donna volgare, Gustavo si è sposato, senza amore, il 19 maggio 1861.Nel 1862 nasce il primo figlio, Gustavo Adolfo Gregorio, a Noviercas, a Soria, dove la famiglia di casta ha una proprietà e una piccola casa. Nel 1863 Gustavo ha una ricaduta della sua malattia; rimessosi, torna a Siviglia: sono il ritratto di quest'anno realizzato dal fratello Valeriano, nel Museo delle Belle Arti di Siviglia, e i disaccordi con la moglie.A causa del peggioramento delle sue condizioni, con la famiglia e il fratello Valeriano, da poco separato dalla moglie, e dai loro figli, nel 1864 si ritirò nel monastero cistercense di Veruela, organizzato anche come ospedale. Qui scrive le sue lettere From My Cell, dove, oltre alle raffigurazioni dei tipi e alle descrizioni dei paesaggi, dà un resoconto della sua vita, segnata da una forte disillusione.González Bravo, che divenne suo amico e protettore, per offrire assistenza finanziaria, lo nominò nel 1864 censore ufficiale delle pubblicazioni letterarie, carica che ricoprì a Madrid fino al 1868, con l'importante stipendio di ventiquattromila real.Il secondo figlio, Jorge, nasce nel 1868, anno particolarmente difficile per Bécquer, che scopre l'infedeltà della moglie e quando González Bravo, che diventa primo ministro, promette fondi per la pubblicazione delle sue Rime, Bravo nell'incendio della casa, in seguito alle rivolte popolari contro il regime di Isabel II, l'unico manoscritto delle sue poesie deve essere distrutto. Nel 1869 pubblicò il Libro dei passeri (El Libro de los gorriones), la ricostruzione di una parte del ricordo delle sue Rime è andata perduta nell'incendio; collaborò con il fratello Valeriano, l'importante rivista americana Spanish Illustration e con il fratello Valeriano.Separato dalla moglie, con la quale però continua a tenersi in contatto, dopo un breve soggiorno a Toledo, torna con il fratello a Madrid nel 1870, soggiornando in un piccolo albergo, per gestire La Ilustración de Madrid, recentemente fondata da Eduardo Gasset e Artime, che ha come collaboratore il fratello; ma Valeriano muore improvvisamente il 23 settembre; l'amico Rodríguez Correa, ormai conosciuto e ricco, gli regala un lussuoso appartamento.Pur di riconciliarsi con la moglie, la morte del fratello gli provoca una grave depressione a cui segue un'altra crisi di tubercolosi il 22 dicembre, un giorno eclissi totale di sole, chiede all'amico poeta Ferran di bruciare le sue lettere e di organizzare la pubblicazione delle sue opere - Possibile, pubblica il mio Se è versi. Ho la sensazione che sarò morto, che sarò più e meglio conosciuto che vivo ("se possibile, pubblicate le mie poesie. Ho la sensazione che sarò morto, ne so di più e meglio che in vita") Muori a ore 10. Sembra che le sue ultime parole siano state: Tutto mortale ("todo mortal").I resti dei due fratelli furono trasportati nel 1913 a Siviglia, nella cripta della cappella dell'Accademia di Belle Arti.