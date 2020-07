Cesare, Gaio Giulio - De Bello Gallico

De Bello Gallico

De Bello Gallico: figure retoriche

Ilè un resoconto militare della conquista in Gallia attuata da Giulio Cesare tra il 58 ed il 50 a.C., scritto dallo stesso. Non possiamo sapere se scrisse l'opera di suo pugno o la dettò, ma si è comunque certi della sua autenticità. Non manca l'elemento autobiografico, che fa dell'opera un vero diario di guerra ma anche un esempio diIn effetti Cesare, da astuto uomo politico, sa che la sua impresa militare può acquisire grande risonanza se in qualche modo resa pubblica; per questo lungo tutto il corso della campagna egli prese minuziosi appunti e memorie delle varie battaglie. Una volta tornato a Roma, Cesare rielaborò e organizzò gli scritti in un’unica opera di 8 libri da pubblicare e diffondere in tutto l’impero: nacque così il. Esso però non è solo una cruda descrizione di sanguinose battaglie, ma è anche unadiametralmente opposte, quella romana e quella delle tribù transalpine. L’opera è centrata sulla figura del protagonista, Cesare stesso, molto attento soprattutto ad esaltare i suoi meriti, tralasciando di conseguenza gli errori commessi, senza però eccedere nella mistificazione. Questo è un altro esempio dell’: per questo motivo egli scrive la sua storia in terza persona, come se le gesta che stava raccontando fossero di un’altra persona. Anche lo stile di Cesare è molto scarno, semplice, da militare e uomo pratico, abituato a parlare ai suoi soldati e anche qui molto attento che il suo messaggio sia comprensibile a tutti indistintamente; un altro piccolo espediente che, dato il successo dell’autore e dell’opera, funzionò alla perfezione.Ecco alcune delle figure retoriche presenti del De Bello Gallico di Cesare:- De Bello Gallico, VI, 12, 2: praedae ac belli inferendi causa = praedae faciendae ac belli inferendi causa è una brachilogia, ovvero un discorso breve;- De Bello Gallico, VI, 18, 2: spatia omnis temporis è un'ipallage (dal greco ὑπαλλαγή che significa scambio);- De Bello Gallico, VI, 11, 5: in partis ( =partes) divisae sunt duas è un iperbato (dal greco ὑπέρβατον che significa trasposizione);- De Bello Gallico, VI, 19, 5: paulo supra hanc memoriam è una metonimia (dal greco μετωνυμία che signfica scambio di nome);- De Bello Gallico, VI, 11, 2-3: factiones ... factionum è un poliptoto (dal greco πολύπτωτος che significa "di molti casi".per approfondimenti vedi anche: