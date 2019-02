Marco Tullio Cicerone: le orazioni

Le Orazioni di Marco Tullio Cicerone

Le tre principali orazioni di Cicerone sono:-Verrine-Catilinarie-FilippicheVERRINE: sono cinque orazioni che Cicerone scrive contro Verre (uomo politico romano con l'incarico di governatore della Sicilia). Quando Verre diventa governatore sfrutta la Sicilia e le sue risorse per potersi arricchire. E' quindi un politico corrotto, arrivista. I siciliani allora vogliono punirlo, lo convocano in tribunale e scelgono come avvocato Cicerone. Lo citano per corruzione ed abuso di potere. Verre affida la sua difesa ad Ortensio Ortalo (avvocato anziano e famosissimo a differenza di Cicerone che è invece all'inizio della sua carriera). Ortalo aderisce all’Asianesimo, quindi le sue orazioni sono solenni, mentre Cicerone al contrario adotta l'Atticismo. Fa questo perché Ortalo è innanzitutto più esperto nell'Asianesimo per cui più furbo, ma raccoglie anche molte prove e testimonianze contro Verre.Si racconta che Cicerone sia stato molto convincente già dall'inizio.Verre viene condannato in contumacia. Cicerone vince perché ha capacità ritrattistico - descrittiva: “arte di descrivere tutto in ogni minimo particolare”.Le Catilinarie sono quattro orazioni contro Catilina. Le scrive tra il 63 ed il 62 a.C. quando diventa console. Cicerone difende se stesso da Catilina, suo nemico. Catilina voleva eliminare Cicerone proprio fisicamente perché diventa console per ben due volte, al contrario suo. Appena però ci sarà la prima riunione del senato, Cicerone comincerà a smascherare Catilina, il quale risulterà un politico avido disposto a tutto pur di vincere, perfino ad uccidere.Le Filippiche sono discorsi pubblici. Ne abbiamo quattordici, ma probabilmente ce ne sono degli altri. Vengono fatti contro Antonio. Chi è Antonio? Antonio tradisce il governo di Roma perché si innamora di Cleopatra, favorisce l'Egitto a Roma. Nella battaglia del 31 a.C. (Egitto contro Roma) verrà sconfitto da Ottaviano che a noi è noto con il nome di Augusto ed infine si suiciderà con Cleopatra. Il nome Filippiche da dove deriva? Da Filippo. In Grecia un oratore di nome Demostene aveva scritto delle orazioni contro Filippo (re di Macedonia) perché conquista la Grecia togliendole la libertà. Dato che le Filippiche sono molto accusatorie somigliano a quelle che Cicerone scrive contro Antonio.