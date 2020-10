Tacito, Publio Cornelio - Germania, caratteristiche generali

Germania

Genere

Contenuto

Temi

Si tratta di un breve trattato etnicografico-geografico, ossia di una letteratura specificamente etnografica, unica nel suo genere in quanto in passato solitamente si tendeva a riservare a tali interessi solamente ad excursus più o meno brevi, come avvenne ad esempio nel De bello Gallico di Cesare (soprattutto nel libro VI in cui paragona i costumi dei Galli e dei Germani sottolineando la maggior evoluzioni dei primi e giustificandola con un maggior contatto con i romani), in Sallustio e in Livio.La sua principale fonte sono i Bella Germania di Plinio il Vecchio.E' interamente dedicata alla descrizione del territorio della Germania e dei suoi abitanti (percepiti da sempre come una minaccia per l’impero*) della cui vita Tacito ricostruisce una molteplicità: l’economia, le abitudini alimentari, l’amministrazione della giustizia, la vita politica, le tecniche di combattimento, l’economia, la religione, il sistema sociale, la vita familiare, le abitudini quotidiane, la vita politica, i riti funebri e il tempo libero.Anche se l’interesse principale è quello etnografico nell’opera è possibile individuare alcune importanti connessioni con la situazione politica del tempo. Tacito sembra infatti esaltare i Germani come popolazione ancora forte, primordiale e ancora incorrotta dai vizi, dalla raffinatezza e dal lusso: in questo modo egli critica con una contrapposizione implicita la decadenza di Roma e al tempo stesso sottolinea la pericolosità dei Germani e la necessità quindi di riscattarsi dalla debolezza -data dalla corruzione, dal servilismo, dalla frivolezza e dall’ostentazione- in cui Roma era caduta.