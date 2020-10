Tacito, Publio Cornelio - Caratteristiche generali

Vita di Tacito

Opere

Stile

Tacito nacque attorno al 55 d.C. probabilmente da famiglia equestre; dopo aver studiato a Roma e aver preso moglie si avviò, probabilmente anche grazie all’aiuto del cognato Agricola, alla carriera politica, assumendo diversi incarichi pubblici sotto Vespasiano, Tito e Domiziano. Durante la sua vita divenne un importante oratore e uno dei più importanti storici, sostenne l’accusa di corruzione contro Mario Prisco, si fece carico degli stati d’animo dei suoi contemporanei nei confronti dell’impero manifestando una profonda nostalgia per la libertas repubblicana -inizialmente essa si limitava ad essere una limitazione della libertà oratoria divenendo poi negli ultimi anni una limitazione alla libertà di espressione- sostenendo al tempo stesso la necessità dell’impero in quanto unica forma di governo in grado di proteggere Roma dalle guerre civili e assicurare la pace.Le opere principali di Tacito sono il il Dialogus de oratoribus, De Vita Iulii Agricolae, il De origine et situ Germanorum, le Historiae e gli Annales.Lo stile di Tacito è uno stile fortemente improntato all’inconcinnitas, ancora più di quello di Seneca, caratterizzato quindi da una severa e rigida asimmetria -costituita dalla variatio, ossia da variazione improvvise dei costrutti e del soggetto-, e da una narrazione ricca di pathos e velocità grazie a frasi breve e sentenziose, espressioni ellittiche, termini sottointesi, costruzioni asindetiche e brachilogie.