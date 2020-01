Lucano e Persio - Riassunto generale dei due autori

Lucano e Persio

Lucano

Il Bellum civile (la guerra civile)

I personaggi

Persio

La forma e lo stile

I generi a cui questi autori si dedicarono sono diversi (Lucano L'epica storica,mentre Persio la satira) ma in entrambi si riconosce l'influenza del contesto storico. Entrambi aderirono allo stoicismo,assumendo come modelli i grandi autori dell'età augustea (Virgilio e Orazio).E' un poema epico-storico incompiuto,per via della sua prematura morte,e racconta della guerra civile tra Cesare e Pompeo.Lucano elimina dal suo poema la vocazione alle muse e recupera l'elemento “meraviglioso,magico”, l'ostentata negatività del tema ,non potendo ancorarsi all'ideologia della grandezza di Roma, Lucano ricerca l'elevatezza richiesta dal genere epico nella grandiosità e nell'eccesso. Questo gusto della dismisura,dell'orrido e del macabro caratterizza sia i personaggi sia la vicenda. Il narratore interviene di frequente in prima persona a commentare gli avvenimenti con enfasi e gravità.Il carattere cupamente negativo del tema esclude la possibilità di un personaggio positivo che sostenga la vicenda dall'inizio alla fine, ed è questa un'altra differenza rispetto all'epos. E' un poema senza eroe.Ci sono tre personaggi:Cesare: promotore e vincitore della guerra è presentato dal narratore come un genio del male. Lucano adotta un procedimento epico cioè la similitudine (lo paragona ad un fulmine per la sua rapidità e per la sua forza distruttiva). Inoltre, egli,riflette sulla sua empietà verso la patria e gli dei.Pompeo: è una figura parzialmente positiva,benché presentato come difensore della legalità è un guerriero in declino abbandonato alla fortuna. Risulta debole,passivo,incerto,destinato alla sconfitto. Lucano lo paragona ad una quercia che non è più salda sulle radici ed è destinata a cadere al primo soffio di vento.Catone: il personaggio di Catone,invece,è un personaggio positivo,rappresenta al tempo stesso il campione della legalità e l'incarnazione del sapiente stoico. Egli tuttavia non occupa una posizione d'eroe forse dovuto alla morte prematura di Lucano che gli ha impedito di scrivere il suo maggior momento di gloria:il suicidio eroico.Il linguaggioL'elemento tipico è la concettosità e la sententia cioè la frase d'effetto,incisiva che colpisce e sorprende il lettore.L'opera di Persio comprende sei satire (genere letterario scritto in poesia,in esametri,in cui c'è una somiglianza con la commedia) in cui è in polemica con la “frivola letteratura del tempo”. Viene posta in ridicolo la moda della recitationes,le pubbliche letture di poesia,in quanto la letteratura era diventata una specie di esercitazione. Il suo principale scopo è morale e didascalico,vuole rappresentare i corrotti comportamenti umani – verum. La lingua da lui utilizzata è quella dei cittadini romani,quindi uno stile non elevato ma “ben definito”. Tende ad associare le parole in modo ardito così da rendere i suoi testi difficili,inoltre vuole che la forma non sia fine a se stessa,ma abbia uno scopo preciso. La realtà secondo Persio è costituita dai mores (comportamenti umani) corrotti,quindi il compito della poesia satirica è quello di curare questi comportamenti corrotti come fanno i “dottori”.Contenuto delle satire:2) rivolta all'amico,spiega l'importanza di rivolgersi agli dei3) si sofferma sulla necessità che i giovani imparino lo stoicismo4) conoscere se stessi5) dedicata all'amico che ha scelto di istruire i giovani6) parla del senso della misura applicato alle ricchezzeUn altro aspetto caratteristico della satira di Persio è il prevalere di un atteggiamento negativo,egli non si sofferma sul giusto modo di agire ma sullo smascherare azioni e comportamenti falsi e corrotti,coprendoli di ridicolo e provocando disgusto.Lo stile è difficile,utilizza immagini in modo sintetico che non c'entrano nulla con cosa sta dicendo. Fa utilizzo dell'acris ( associazione di parole impreviste,capaci di colpire) con passaggi logici bruschi e ardui.ell'appunto