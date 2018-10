Orazio, Quinto Flacco - Sermones

Quinto Orazio Flacco - Sermones

Le satire sono una raccolta di Orazio costituita da due libri. Il primo libro di 10 componimenti venne pubblicato nel 35 avanti cristo, il secondo libro di 8 componimenti nel 30 avanti cristo. Il termine satira deriva da, genere nato a Roma cone codificato da. Il titolo originario eradache sta per conversazioni alla buona ispirate ad una cosiddettaLe satire sono dedicate ae Orazio definisce Luciliodi questo genere. Lucilio è richiamato in tre satire, Orazio ne riprende la componente autobiografica, la narrazione scorrevole e il rispetto per i costumi ma contemporaneamente ne critica lo stile polimetrico utilizzando più di 2000 esametri e ordinando la satira per argomenti.Alcuni epodi avevano già anticipato lache trova espressione nelle satire. Le satire oraziane appaiono come un intrattenimento più elitario rispetto a quelle di Lucilio.Altri modelli gli provengono dal padre da cui era evita ilche contribuisce alla delineazione di una morale mondana, daautore di satire menippee trae la riflessione moralistico filosofica, dallariprende il concetto di autarchia e metriotes, dall'il tema del l'aura mediocritas, il concetto di bisogni primari e dell'autodeterminazione.L'obiettivo delle satire era quello di permettere all'uomo di essere saggio e felice. Orazio differenza di Lucilio non adotta un comportamento proselitistico ma cerca di definire una morale valida innanzitutto per sé e per i suoi amici. Non condanna ma cercaOrazio è un, prende parte come personaggio in quasi tutte le satire ma, consapevole dei propri difetti e debolezze, non pretende di assurgere a modello. Il poeta è anchee le satire hanno un tono scherzoso come è possibile percepire nella satira del seccatore esempio di maturo ironismo riprendendo la definizione del latinista