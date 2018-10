Orazio, Quinto Flacco – Epodi

Quinto Orazio Flacco - Biografia

Gli epodi vennero composti tra il 42 e il 41 avanti Cristo e successivamente tra il 31 e il 30 avanti Cristo e vennero pubblicati il 30 avanti cristo.sta per. Il nome di questi componimenti gli viene attribuito dai critici in riferimento all'alternanza di unnei distici. Si tratta didedicati a, il titolo originale era probabilmente Iambi in quanto la forma metrica prevalente è il, il piede composto da una sillaba breve e una lunga che prende il nome dio probabilmente in riferimento allarappresentata daArchiloco era originario di paro Isola delle Cicladi, figlio di un nobile di una schiava, era un mercenari impetuoso e creatore di una poesia polemica, piena di invettive ad personam, sentimenti violenti, linguaggio realistico e oscenità.Ladegli epodi probabilmente deriva dal imitazione dei modelli. Orazio afferma di aver ripreso da Archiloco "metri e toni, non contenuti".In un'epistola scritta intorno al 20, Orazio si vanta di aver introdotto nel Lazio i Giambi di Archiloco. Nella sedicesima ode del primo libro, Orazio ammette di essere stato spinto in giovinezza dalnella scrittura degli epodi., vissuto durante la libera repubblica, cerca di intromettersi nella vita civile contemporanea indirizzando direttamente ai viziosi ai corrotti le sue invettive. Orazio, a differenza di Lucilio e di Archiloco, preferisce concentrarsi sull'piuttosto che sul destinatario, attaccandoe non il contrario.