Plauto, Tito Maccio - Vita ed Opere

Plauto

Vita

: Sappiamo che nacque a Sàrsina, una città dell'Appennino romagnolo , allora umbra, tra il 255 ed il 250 a.C. e morì a Roma nel 184 a.C, lo stesso anno in cui Catone divenne censore.La sua attività teatrale si colloca dall'inizio della seconda guerra punica ( 218 a.C.) a un momento compreso tra il 186 a.C. e la morte.:Il palinsesto Ambrosiano, collocato verso la fine del 4 secolo e l'inizio del 5 d.C., è il più antico codice plautino conservato e ci informa sui tria nomina, ovvero i tre nomi caratteristici dell'uso romano, di Tito. Essi sono: Titus, Maccius e Plautus ma non sono del tutto attendibili.Il nome Maccius ha due diverse etimologie:1) potrebbe riferirsi al nome "Maccus", il "Matto", un personaggio che ricorre nell'Atellana.2) potrebbe risalire all'attività che il poeta avrebbe svolto a Roma come attore dell'Atellana.Per quanto concerne il nome "Plautus", esso ha ben tre possibili etimologie:1) rinvierebbe alla caratteristica dei piedi piatti;2) si può ricollegare al fatto che il nostro poeta sia un planipes, attore di farsa che recitava a piedi nudi3) potrebbe ricollegarsi ad un suo modo di tenere i piedi durante la recitazione.Per questa ragione, è possibile pensare che questi siano dei veri e propri nomi d'arte.: Già gli antichi non avevano dubbi sulla passata esperienza come attore di Plauto. Secondo Varrone, un letterato romano, Plauto, dopo aver perso il denaro guadagnato come attore si ritrovò a dover girare la macina del mulino ( in una condizione di schiavitù) e così iniziò a scrivere commedie. La sua origine umile giustificherebbe anche i suoi nomi ( fare l'attore non era una cosa ben vista ai suoi tempi nel mondo romano) e soprattutto l'importante parte che assume la figura del servo nelle sue commedie.