Plauto, Tito Maccio - Vita ed Opere (2)

Vita ed Opere di Plauto

Titus Maccius Plautus nacque a Sarsina nell’Appennino nel 250 a.C., su di lui si hanno notizie molto incerte già a partire dal suo nome. Probabilmente all’inizio faceva l’attore poi divenne schiavo ed era costretto a girare la ruota di un mulino; riuscì ad ottenere il riscatto dalla schiavitù grazie alla sua attività di autore comico.Si dedicò esclusivamente a un genere teatrale (fabulae palliatae-commedia di ambientazione greca), in seguito alla sua morte fu raccolto un corpus di circa 130 opere solo che molte non erano autentiche; con Varrone avremo il corpus ufficiale, divise infatti le 130 commedie in tre gruppi e di queste solo 21 furono considerate autentiche (queste sono in ordine alfabetico e quasi integre).Plauto attuò un libero riadattamento delle originali commedie greche, perciò si parla di vertere e di aemulatio dei modelli; sfruttò la contaminatio, infatti inseriva scene di commedie differenti in un unica opera poiché la priorità era la comicità e non la coerenza drammaturgica.La struttura delle commedie era divisa in: prologo,azione ed epilogo. Talvolta però nei manoscritti era presente anche l’argumentum ovvero una sorta di riassunto (a noi ne sono giunti solo due di cui uno acrostico ovvero le prime lettere di ogni verso formano il titolo dell’opera).Il prologo narra degli antefatti, è presente in tutte le opere tranne in cinque dove il tutto è spiegato dai personaggi stessi durante il corso dell’opera ed è solitamente posto all’inizio. Può essere recitato da un personaggio, da una divinità, da una personificazione e Plauto si serve di esso per prlare di se e con la captatio benevolentiae instaurare un rapporto con il publico.Durante l’azione invece si alternano:•deverbia, parti dialogate;•i recitativi, parti recitate con enfasi e accompagnate dal flauto;•i cantica, parti cantate in metri vari senza organizzazione in strofe e accompagnate dalla musica.Sono assenti le parti corali, tipiche del teatro greco.Il tutto termina con un lieto fine solitamente grazie all’astuzia del servo o all’intervento del caso e si ha la richiesta degli applausi.Poiché erano rappresentate durante le feste avevano il compito di staccarsi dalla realtà romana e far ridere gli spettatori. L’ambientazione era prettamente greca ma vista con una mentalità romana. I personaggi sono molto stereotipati come: il servo astuto, il giovane in difficoltà o il pretendente cattivo.I due temi principali sono l’amore e il denaro secondo i quali l’uno non può vivere senza l’altro.Le varie vicende si complicano e risolvono grazie a inganni e beffe di gusto tipicamente italico.Momento fondamentale è l’agnizione ovvero quando si rivelano le reali identità dei personaggi (es. la serva scopre di essere ricca o avere discendenze nobili)Sono presenti varie coppie di personaggi e la figura centrale è lo schiavo, il quale solitamente è colui che risolve i vari problemi del suo padrone però non riuscendo mai a riscattarsi.Utilizza arcaismi ma anche volgarità ed espressioni del parlato, ci sono molti grecismi e i nomi sono definiti “parlanti”.I metri sono vari.ricordiamo alcuni testi come:•l’opera incompleta è la “vidularia”•il “miles gloriosus” è la più lunga e quella con l’acrostico•l’unico coro presente è quello dei pescatori della “rudens”