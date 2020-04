Plauto, Tito Maccio - Commedie (2)

Le commedie plautine

: Plauto è il primo poeta latino che si dedica di un solo genere, ovvero la "" (commedia latina di argomento greco).Proprio per questo motivo, l'autore traduce e rielabora i copioni greci di autori della commedia nuova, quali Menandro, Difilo, Filemone...Già nel II secolo a. C. circolavano sotto suo nome ben 130 commedie.Ciò diede inizio ad un dibattito, fra i primi affrontati dalla filologia latina, sull'autenticità di queste opere. Di rilievo è sicuramente la figura di Marco Terenzio Varrone, che stabilì una lista con 21 commedie, secondo lui, originali e una ventina dubbie. Il prestigio di Varrone fece sì che queste commedie, dette , s'imponessero e così, nel II secolo d.C., venivano lette solamente queste. Nel IV-V secolo d.C.,poi, furono raccolte in un codice di pergamena insieme( prima erano scritte su singoli rotoli di papiro) , rendendole fruibili a noi tutt'oggi.Ad ogni modo, non tutte le opere sono integre, basti pensare a "Vidularia", di cui abbiamo solo pochi versi frammentari, o altre come "Amphitruo", "Aulularia", in cui vi sono delle parti mancanti.: Le trame presentano spesso uno schema ricorrente e pochi temi riassumono tutta la produzione plautina.Servus callidus: un servo astuto ordisce un inganno ai danni dell'antagonistaSi ritrova in : Asinaria, Bacchides, Captivi Cistellaria, Epidicus, Mostellaria, Miles gloriosus, Persa, Poenulus, Pseudolus.Beffa: al centro vi è uno stratagemma, solitamente ideato dal servus callidus, contro l'antagonista. Si ritrova in : Casina, Epidicus, Miles gloriosus, Persa, Poenulus, Pseudolus, Trinummus, Truculentus.Equivoci: vi sono diversi malintesi, principalmente dovuti a scambi di persona.Si ritrova in : Amphitruo, Bacchides, Casina, Menaechmi, Mercator, Persa, Poenolus, StichusCarattere: si dà importanza a connotati caratteriali che però sono fortemente stereotipati. E' assente l'approfondimento del carattere psicologico del singolo personaggio.Si ritrova in: Aulularia, Miles Gloriosus, Curculio, Pseudolus, Rudens, Truculentus