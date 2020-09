Livio Andronico - Odusia

Livio Andronico e l'Odusia

Livio Andronico, il cui nome originale è solo Andronico, fu il primo scrittore di letteratura latina. Di lui sono rimasti scarsissimi frammenti di opere. Dello scrittore non si sanno ne anno di nascita ne di morte. Si conoscono solo due date importanti. 240 d.c, anno in cui inizia a scrivere opere teatrali e 207 d.c , anno nel quale scrive gli inni dedicati a giunone, che vennero cantati da 27 ragazze nelle strade di Roma.Livio Andronico, era di origine greca, poiché nacque nella Magna Grecia, a Taranto. Egli fu portato come schiavo a Roma, e diventò servo e precettore di Livio Salinatore, uomo aristocratico romano che sfruttò Andronico per il suo bilinguismo. Questo fu importante per i romani, poiché cercavano di Romanizzare i territori che avevano conquistato, introducendo la loro tradizione e cultura. In seguito venne affrancato grazie al fatto di essere bilingue e insegnante della cultura greca, fondamentale per i romani, perché senza di essa non ci sarebbe la cultura latina.Lo scrittore tradusse un’opera molto importante: l’odissea, chiamata in latino arcaico Odusia, essa era scritta in saturni che erano i versi indigeni romani e inoltre riuscì a renderla più semplice da imparare modificandola, questo processo venne chiamato aemulatio. All’interno dell’ odusia inoltre si presentavano modifiche come ad esempio l’invocazione alla carmena, la divinità che per i romani era la protettrice dei poeti. Inoltre viene usato per il poema epico un linguaggio con stile Arcaizzante, ovvero che richiamava all’antichità. Esso presentava inoltre allitterazioni e figure di suono che aiutavano la comprensione. Livio Andronico scelse l’odissea anche perché il personaggio di ulisse era conosciuto in Italia, poiché secondo il mito di omero l’eroe era stato in Italia. La sua opera venne imparata a memoria nelle scuole e veniva paragonata all’originale greca. Il linguaggio e la struttura del poema epico si ispirava al linguaggio dei Carmina.Lo stile arcaizzante è uno stile ricco di allitterazioni e figure di suono che cercano di attirare più l’attenzione, infatti Andronico gioca sui sentimenti.Egli diventò direttore del collegium scribarum historiumque, ovvero il collegio che ospitava autori e attori. Questo era situato sull’ aventino.Cicerone ha un giudizio negativo delle opere di Andronico, poiché secondo lui non c’era bisogno di imparare a memoria quelle opere, inoltre trovava dei difetti nello stile arcaizzante.