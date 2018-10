Andronico, Livio - Biografia

Andronico, Livio

venne portato a Roma come prigioniero dopo la vittoria del 272 avanti Cristo su Taranto. Andronico è il nome greco originale mentre Livio è il nome della gens del padrone ovvero. Ilavanti Cristo viene considerato l'inizio convenzionale della letteratura latina in quanto il poeta presenta una sua versione del di un dramma greco. Nel 207 avanti Cristo viene incaricato di scrivere un inno in onore die fonda nel tempio di Minerva il prestigioso. Tra le sue opere più importanti ricordiamo l'ovvero una traduzione libera dell'Odissea. Si tratta di un adattamento al tessuto culturale latino con utilizzo dele con conseguenti allitterazioni, una costruzione morfosintattica latina e alla musa Calliope viene sostituita la Antica divinità Italica di. Nell'opera c'è un parallelismo con Enea e l'Odusia è stata per anni utilizzato come libro di scuola per insegnare la lingua ai loro mani. Tra le opere di Livio ricordiamo anche l'che tratta di Achille al ritorno dalla guerra che si nasconde sull'isola di tiro Ma viene successivamente scoperto da Ulisse. Livio è anche l'autore di altre opere minori tra cui ricordiamo l'Aiax Mastigophorus, l'Equus troianus, l’Aegistus, Hermiona, Danae, Andromeda e Tereus.