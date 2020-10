Catone, Marco Porcio - Agricola - Caratteristiche generali

Agricola

Genere

Contenuto

Temi

Stile

Si tratta di un opuscolo storico pubblicato subito dopo la fine del regno di Traiano, per approfittare del momentaneo ripristino della libertas, volto a tramandare ai posteri le memorie di Agricola -suo cognato- e delle sue virtù; tuttavia in quest’opera sono presenti anche tratti tipici di altri generi quali le laudationes funebri (per il tono encomiastico e per il fatto che ne compiange la morte), la biografia (riepiloga infatti la sua carriera e la sua vita), il panegirico, la storiografia e l’etnografia (riporta infatti excursus sugli avvenimenti della conquista della Britannia che egli aveva condotto, digressioni etnografiche e geografiche tutte tratte o dagli appunti dello stesso Agricola o dai Commentarii di Cesare).Esso tratta le brillanti imprese di Agricola, soprattutto quelle condotte in Britannia, e ne loda le virtus che gli avevano permesso di servire lo Stato con fedeltà e moralità.Egli intende mostrare come sia possibile servire lo stato e la comunità con moralità e rettitudine anche sotto i tiranni seguendo la cosiddetta via mediana ossia senza eccedere né nel gusto per l’opposizione né cadere nel servilismo. L’esempio più eclatante di questa sua virtù risiede nel fatto che egli seppe mantenersi incorrotto anche in mezzo alla corruzione altrui e che seppe morire silenziosamente e senza esibirle o ricercare la gloria un martirio ostentato come avveniva invece, tipicamente nei suicidi stoici, con la cosiddetta ambitiosa mors, condannata poiché priva di utilità per lo stato ma pura esibizione. Un altro tema importante è quello dell’elogio di Agrippa non solo come persona in sé ma come rappresentante della parte sana della classe dirigente, di cui il testo diventa quindi un’apologia, che nonostante il periodo di tirannide erano stati comunque in grado di elaborare leggi, governare province e gestire i confini basandosi su principi giusti e corretti e che pertanto non meritavano di vedere questo loto operato condannato.Presenta uno stile composito, seppur a predominare sia comunque l’inconcinnitas, in quanto risente di modi stilistici diversi fra cui Cicerone - nell’eloquenza dei discorsi e soprattutto nella peroratio, Livio e Sallustio come modelli storici.