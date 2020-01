Aristofane - Educazione: discorso Minore e discorso Maggiore

discorso Maggiore e discorso Minore

corruzione dei giovani

Nelle Nuvole e, in particolare nell’agone tra, emerge fortemente la tematicaed in particolare del conflitto generazionale in merito a tale tema.Nello specifico il discorso Minore è quello che parla dal punto di vista dei, i quali rappresentano la novità, che si contrappone al gustoconfigurato nelle parole del discorso Maggiore.La novità assume, nell’ opera di Aristofane, un valore meramente, alla luce del quale risulta più chiara anche la condanna a morte di Socrate per empietà e “”. Come sappiamo, Socrate non è un sofista, ma per il commediografo chiarire ciò risulta secondario rispetto al messaggio che vuole portare sulla scena, ovvero quello di prestare attenzione al pericolo dei nuovi “metodi” educativi.Dal punto di vista contenutistico risulta interessante fare un paragone tra il discorso Maggiore, che pone l'accento su valori quali quelli della(tanto è vero che è necessario temprare anche il corpo, in modo tale che i discepoli siano in grado di resistere nudi nella neve) e il discorso Minore che sottolinea la bellezza del vincere una causa sbagliata, sostenendo ilsu qualsiasi altro valore.Nonostante dal punto di vista di Aristofane il discorso Minore sia quello meno "giusto" è questo a vincere e