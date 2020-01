Baccanti, analisi del discorso di Penteo versi 215- 225

Penteo, episodio I

Dal verso 215 inizia il monologo di Penteo (ρησις) che fa da contraltare a quello di Dioniso nel prologo. Infatti Penteo si connota in maniera antitetica rispetto al dio ed è quindi dalle sue parole che inizia ad emergere lo scontro fra i due personaggi. Penteo è sulla scena e parla tra sé e sé: non vede i vecchi; quando se ne accorgerà cambierà registro.Rappresentazione di Dioniso per bocca di Penteo.οστις εστι =è una formula usata dalla tradizione come forma di rispetto (= la divinità è imperscrutabile; CFR Inno a Zeus nell' Agamennone - esaltazione di Zeus e della potenza Divina come entità Divina e non antropomorfa). Questa volta il lessico viene usato in una forma di norma sedicente e non rispettosa.Il discorso di Penteo permette allo spettatore di riceverne una caratterizzazione infatti dalle sue parole emerge la sua visione delle cose.Penteo parla del Baccanale e decide di condannare Dioniso attraverso le donne. Le donne che:sono scappate sui monti ombrosi (caratterizzati negativamente)= secondo lui dovrebbero stare in casa.non onorano gli dei tradizionalisono lascive (= il mascheramento per giustificare la lascivia delle donne)agiscono di nascostofingono invasamento bacchicoInoltre il vino non appartiene più a una dimensione sacrale, ma è legato all'ubriachezza e al disordine legato al “nuovo” ruolo delle donne nei tiasi ≠ religione tradizionale.Penteo quindi si configura come portatore di una mentalità tradizionale; vuole imporre delle barriere (di sesso e di età,...) e ha un atteggiamento misogino. Corrisponde quindi all'immagine tradizionale del maschio greco di potere.