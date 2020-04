Voltaire - caratteristiche in Francese

Voltaire

- ouvres:- 1. prière à Dieu : lettre, traité sur la tolérance. La lettre s’addresse aux hommes, c’est un appel à la tolérance entre les hommes. Voltaire appelle à la liberté dans la pratique de la religion, ce qui rejoint son déisme.- 2. Candide ou l’optimise : il a la structure du roman d’emprentissage, où le protagoniste se débarrasse peu à peu de toutes ses illusions pour accepter la réalité telle qu’elle est.Il critique le philosophe allemand Leibniz pour qui le mal est nécessaire à l’harmonie d’un monde conçu par un Dieu bon. Chaque épisode montre que nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes possibles. Voltaire dénonce l’intolérance religieuse, l’église, le pouvoir absolu, l’obscurantisme de la noblesse, la malhonnêteté du commerce. À la fin du compte, modèle propose je sais aussi qu’il faut cultiver notre jardin : cela veut dire s’améliorer pour le bien de tous.- 3. Dictionnaire philosophique : il s’intéresse aux questions sociales, morales, religieuses et politiques, comme la condamnation de la cruauté de la guerre et la dénonciation de la torture. Il utilise l’ironie, la satire, le sarcasme.- 4. Lettres philosophiques ou lettres anglaises: il parle de grands thèmes comme l’éloge du progrès, la vulgarisation scientifique et la propagation des idées matérialistes.- Il est considéré comme un dramaturge est un historien, il fonde sa carrière et sur deux genres: le théâtre et la poésie.- Il est déiste, donc Dieu créé l’homme mais il ne s’intéresse pas à sa vie. Il va contre l’optimisme.