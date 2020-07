Biografia Victor Hugo

La sua carriera letteraria

Victor Hugo, nato il 26 febbraio 1802 a Besançon e morto il 22 maggio 1885 a Parigi, è un poeta, romanziere e drammaturgo e fu il più importante scrittore romantico francese . Sebbene considerato in Francia come uno dei più grandi poeti di quel paese, è meglio conosciuto all'estero per romanzi come Notre-Dame de Paris (1831) e Les Misérables (1862).Victor era il terzo figlio di Joseph-Léopold-Sigisbert Hugo, un maggiore generale dell'esercito di Napoleone. La sua infanzia è stata segnata dal costante viaggio di suo padre con l’esercito imperiale e dalle divergenze tra i suoi genitori. Fu un periodo caotico per Victor, continuamente sradicato da Parigi per partire per l'Elba o Napoli o Madrid, e tuttavia tornare sempre a Parigi con sua madre. La caduta dell'impero gli diede un periodo di studio ininterrotto, dopo di che si laureò alla facoltà di giurisprudenza di Parigi.Almeno dal 1816, Hugo aveva concepito ambizioni diverse dalla legge. Stava già riempiendo i quaderni di versi, traduzioni, in particolare da Virgilio, due tragedie, un dramma ed elegie. Incoraggiato da sua madre, Hugo fondò una recensione, laConservateur Littéraire, in cui spiccano i suoi articoli sui poeti Alphonse de Lamartine e André de Chénier. Sua madre morì nel 1821 e un anno dopo Victor sposò un'amica d'infanzia, Adèle Foucher, con la quale ebbe cinque figli. Nello stesso anno pubblica il suo primo libro di poesie,Odes et poésies diverses, i cui sentimenti realistici gli fecero guadagnare una pensione da Luigi XVIII. Dietro la preoccupazione di Hugo per la forma classica e la sua ispirazione politica, è possibile riconoscere in queste poesie una voce personale e la sua particolare vena di fantasia.Nel 1823 pubblicò il suo primo romanzo, Han d'Islande, che nel 1825 apparve in una traduzione inglese come Hans d'Islanda. Il giornalista Charles Nodier ne fu entusiasta e attirò Hugo nel gruppo di amici, tutti devoti del Romanticismo. Mentre frequentava questo circolo letterario, che era chiamato il Cénacle, Hugo ha condiviso il lancio di una nuova rassegna di tendenze moderate, la Muse Française (1823–1824). Nel 1824 pubblicò una nuova raccolta di versi, Nouvelles Odes, e la seguì due anni dopo con una storia d'amore esotica, Bug-Jargal. Nel 1826 pubblicò ancheOdes et ballades, un'edizione ampliata del suo verso precedentemente stampato, l'ultima di queste poesie è una brillante variazione delle modalità romantiche alla moda di allegria e terrore. La forza giovanile di queste poesie era anche caratteristico di un'altra collezione,Les Orientales (1829). In queste poesie Hugo, ha impiegato una grande varietà di metri nei suoi versi e usando immagini ardenti e brillanti e così stava gradualmente perdendo il realismo della sua giovinezza. La fusione del contemporaneo con l'apocalittico è sempre stata un segno particolare del genio di Hugo.Hugo emerse come un vero romantico con la pubblicazione nel 1827 del suo dramma sui versi Cromwell . L'argomento di questo dramma è quello di un leader nazionale sorto dal popolo che cerca di essere incoronato re. Ma la reputazione della commedia dipendeva in gran parte dalla lunga ed elaborata prefazione, in cui Hugo propose una dottrina del romanticismo che, nonostante tutta la sua moderazione intellettuale, era estremamente provocatoria. Lo stesso Cromwell è stato scritto in versi di grande forza e originalità. Infatti la prefazione di Cromwell si è dimostrata molto più importante dell'opera teatrale stessa.Nel 1831 ottenne una fama più ampia con il suo romanzo storico Notre-Dame de Paris, una evocazione della vita nella Parigi medievale durante il regno di Luigi XI. Il romanzo condanna una società che accumula sofferenza sul gobbo Quasimodo e sulla zingara Esmeralda. L'attività creativa di Hugo durante questi anni è stata così intensa che ha continuato a riversare opere teatrali. Il primo di queste opere teatrali erano un dramma in versi, Le Roi s'amuse del 1832, ambientato nella Francia rinascimentale e raffigurante le frivole relazioni amorose di Francesco I mentre rivelava il nobile carattere del suo giullare di corte. Questa opera fu dapprima vietata, ma fu successivamente utilizzata da Giuseppe Verdi come libretto della sua opera Rigoletto.Con la rivoluzione del 1848, Hugo fu eletto deputato per Parigi, nel costituente Assemblea e poi nel Assemblea legislativa. Ha sostenuto la candidatura di successo del principe Louis-Napoléon per la presidenza di quell'anno. Più il presidente si è evoluto verso un autoritarismo di destra, tuttavia, più Hugo si è mosso verso la sinistra dell'assemblea. Però nel dicembre 1851 ebbe luogo un colpo di stato che portò al Secondo impero sotto Napoleone III, Hugo fece un tentativo di resistenza e poi fuggì a Bruxelles.per approfondimenti vedi anche: