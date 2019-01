Romanticismo francese - Caratteristiche

Dates importantes du Romantisme

Le roman historique

Le roman social

• 1789: Prise de la Bastille – Déclarations des droits de l’homme et du citoyen.• 1802 : Napoléon consul à vie.• 2 décembre 1804 : Napoléon empereur – I Empire.• 1815: Restauration – avènement de Louis XVII Bourbon.• 1820 : Méditations Poétiques de Lamartine (début du Romantisme en France)• 27-28-29 juillet 1830 : Révolution de Juillet.• 1848 :1. 22 février : Manifestations populaires à Paris2. 24 février : Abdication de Louis Philippe, Formation du Gouvernement provisoire de la Deuxième République (chef Lamartine)3. 25 février : Proclamation de la Deuxième République4. 21 novembre : Proclamation de la Constitution de la II République5. 10 décembre : Louis Napoléon Bonaparte élu Président de la République.• 1852 : Début du Second Empire – Napoléon III.• 1857 : Madame Bovary et Les Fleurs du Mal.• 1870 : Guerre Franco-Prussienne – Défaite de Napoléon III – Fin du Second Empire.Le roman historique débute en France en 1826 avec le Cinq-Mars de Vigny. Rapidement, d’autres romans historiques suivent. Victor Hugo publie en 1828 Notre-Dame de Paris, une fresque historique, par laquelle l’écrivain fait des grandes recherches pour avoir une idée précise des événements du règne de Louis XI et de l’état de Paris à la fin du XVème siècle.Après la révolution de 1830, le roman romantique devient principalement social et humanitaire. Le chef d’œuvre de ce genre est Les Misérables d’Hugo, un roman qui dénonce l’injustice sociale de l’époque et qui accompagne les luttes politiques de l’auteur.