Pascal, Blaise - Les Provinciales

Pascal - Les Provinciales

Quand les Jésuites attaquent les Jansénistes, ceux-ci chargent Pascal de répondre : il écrit, alors, les Provinciales. Mais qui est Pascal ? Blaise Pascal était le fils du président de la Cour des Aides. Très doué en mathématiques, en 1646 avec toute sa famille, il entre en contact avec les idées jansénistes, tout en continuant à vivre dans son siècle.En 1654, il se convertit vers une vie chrétienne plus complète et bientôt il accepte intégralement les règles les plus rigoureuses du Jansénisme qui lui sont offertes par Port-Royal. Il abandonne presque totalement ses recherches scientifiques, en affirmant qu’il a besoin de vérité e de certitude, une nécessité qui ne peut pas être satisfait par la science, qui est bornée, mais par la religion.Les Provinciales sont constituées de 18 lettres : les premières ont un tour comique et on peut les comparer à des comédies puisqu’elles sont écrites sous la forme de dialogue. Dans les dernières, Pascal attaque ouvertement les Jésuites et il exprime une forte indignation pour la morale facile qu’ils prêchent. Il rejette les théories des Jésuites sur la grâce qui ne font pas assez de place à l’intervention divine et conduisent à une indulgence trop facile. Il condamne la partie de la théologie morale portant sur les cas de conscience (= casuistique) qui, en cherchant toutes les excuses possibles de la faute, aboutit à une morale relâchée, par la pratique de la direction d’intention ou de la restriction mentale. En d’autres termes, Pascal n’accepte pas que les Jésuite prétendent de supprimer le péché, on ôtant l’intention de pécher. Les exemplaires de ces Lettres publiées et vendues clandestinement, ont un très grand succès et elles attirent l’attention d’un large public vers des problèmes théologiques et moraux auxquels il n’avait jamais eu accès auparavant. Pour cela, les Provinciales sont à la fois une œuvre de vulgarisation et de polémique car jamais un pamphlet n’a eu une portée si largement humaine. Il ne faut pas oublier que Pascal a vécu personnellement la restauration catholique entreprise par les Jansénistes et que son œuvre arrive à se confondre avec sa vie. Et cela est valable pour toute sa production littéraire.