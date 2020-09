Hadot, Pierre – vita e opere

Pierre Hadot era un filosofo e scrittore francese. Pur essendo nato a Parigi, ha trascorso l'infanzia a Reims con la sua famiglia tradizionale e molto cattolica. Ha studiato teologia e filosofia, diventando sacerdote nel 1944, per poi lasciare la missione e "spogliarsi" nel 1952, e sposarsi nel 1953. Si è poi formato come bibliotecario e dal 1949 al 1964 ha lavorato come ricercatore al CNRS, diventando amico di Jean-Pierre Vernant e Louis Dumont.Nel 1966, nel frattempo, ha sposato la sua seconda moglie, la filologa Ilsetraut Marten Hadot.Direttore dell'École pratique des hautes études 1964-1986, è stato poi nominato professore (su iniziativa di Michel Foucault [1]) al Collège de France nel 1982, dove ha insegnato fino al 1990, l'anno dopo essere diventato professore emerito.Il suo campo d'interesse è la filosofia antica e patristica, in particolare il misticismo greco e il neoplatonismo. Ma fu anche uno dei primi a introdurre il pensiero di Wittgenstein in Francia.Una delle sue principali tesi è che la filosofia è nata, in greco antico, come "modo di vivere", sapientemente inteso come "saper vivere" in un'unità di teoria e pratica che era di fatto tipica del periodo in cui è nato. La questione è affrontata in dettaglio in una delle sue opere principali, "What is Ancient Philosophy", che illustra fino a che punto egli credeva che i sistemi costruttivi greci fossero un ideale metafisico astratto, scollegato dalla realtà fisica e logica.Ha partecipato alle discussioni con gli interventi di Eranos: Le figure di Socrate e il contributo del neoplatonismo nella filosofia della natura in Occidente (1967). È impegnato, talvolta manipolando direttamente le opere, Eraclito, Plotino, Vittorino, Ambrogio, Platone, Filostrato, Porfirio, Marco Aurelio, Epitteto e Socrate, ma anche di Ignazio di Loyola, Goethe, Bergson e Wittgenstein. Il suo lavoro e il suo pensiero sono realizzati in Italia da Giuseppe Girgenti, suo allievo negli anni Novanta.