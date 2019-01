Flaubert, Gustave - vie et Réalisme

Gustave Flaubert (1821-1880)

Le Réalisme de Flaubert

1821 – Naissance à Rouen1821-23 – lecture des Romantiques1836 – il rencontre Mme Schlésinger, éducation sentimentale1841 – il connait Victor Hugo. Il écrit « Rêve d’Enfer » et « Mémoires d’un fou »1844 – il va à Croisset, et se consacre définitivement à la littérature. Il se lie avec Luise Colet.1849 – Première version de la « Tentation de Saint Antoine »1850 – voyage en Egypte et Moyen Orient1857 – Madame Bovary en feuilletons1862 – Salammbô1869 – L’éducation sentimentale1877 – Trois contes1880 – mort à Croisset• Sujets empruntés à la vie réelle• Documentation et descriptions minutieuses• Théorie de l’impersonnalité : l’écrivain doit pas montrer ses émotions, mais doit utiliser une focalisation interne et un style indirect libre. Il se montre détaché et impassible : « l’auteur, dans son œuvre, doit être, comme Dieu dans l’univers, présent partout et visible nulle part »• Esthétique : la forme et le style sont plus importants du contenu.• Technique du gueuloir : il jugeait la qualité d’une phrase en déclamant chaque mot du texte, pour en écouter la sonorité (cfr. Chateaubriand)• Pessimisme et désenchantement : Flaubert décrit une réalité décevante, de laquelle il se détache seulement avec l’ironie qu’il fait sur ses personnages.